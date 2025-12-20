Чи впустять в Україну з простроченим паспортом: пояснення ДПСУ

Чому із простроченим паспортом можна "застрягти" на кордоні

Представник ДПСУ повідомив, що в цілому "жоден громадянин України не може бути обмежений у в'їзді в країну".

Водночас якщо людина повертається додому із простроченим паспортом, необхідно враховувати важливий момент - позицію суміжної країни.

"І якщо паспортний документ буде протермінований, то і суміжну сторону людина не зможе перетнути", - пояснив Демченко.

Тобто з суміжної сторони (наприклад, Польщі чи Румунії), "може бути відмова в перетині кордону".

"Якщо громадянин України слідує в бік нашої держави й під час контрольних процедур із того боку контролюючі органи виявляють протермінований паспорт, то це - відмова у перетині кордону", - розповів речник ДПСУ.

В подальшому, за його словами, людині доведеться:

або поновлювати паспорт;

або звертатися до дипломатичних установ України, щоб отримати посвідку на повернення.

Що зробити, щоб не мати проблем під час виїзду з країни

Громадянам, які планують виїжджати за межі України, Демченко порадив, перш за все, підготувати й перевірити всі документи.

"Щоб хтось не переплутав закордонний паспорт. І дивитись, щоб сам паспорт не був протермінований", - пояснив він.

Крім того, якщо діти їдуть не з батьками, "треба підготувати заздалегідь необхідні документи".

"Бо під час війни лише тато і мама можуть їхати за кордон з дітьми без згоди одного з батьків. Інші родичі мають їхати з відповідними документами", - нагадав представник ДПСУ.

Так, наприклад, якщо дитину везе рідна тітка, потрібно мати:

або нотаріальні згоди від обох батьків (на виїзд дитини);

або письмову згоду, завірена в органах опіки та піклування - від одного з батьків.

"І, звісно, треба пам'ятати про особливості кожної ділянки кордону, особливо коли пасажиропотік високий. Тоді деякі пункти можуть більше завантажені", - додав Демченко.

Єдиний основний лайфхак для людей, за його словами, - "цікавитися станом завантаженості пунктів пропуску як на виїзд з України, так і завантаженістю пунктів пропуску суміжних країн, куди ви прямуєте (але з напрямком руху в бік нашої держави)".

"Також додам, що часто люди прибувають до кордону, коли термін дії паспорта вже вийшов. В такому разі громадянина не пропустять", - підсумував речник ДПСУ.