Суспільство Освіта Гроші Зміни

Чи впустять в Україну з простроченим паспортом: пояснення ДПСУ

Із простроченим паспортом краще нікуди не їхати (фото ілюстративне: x.com/Straz_Graniczna)
Автор: Ірина Костенко, Катерина Гончарова

В цілому жоден громадянин України не може бути обмежений у в'їзді в країну. Проте насправді людина із простроченим паспортом на кордоні може "застрягти".

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

Чому із простроченим паспортом можна "застрягти" на кордоні

Представник ДПСУ повідомив, що в цілому "жоден громадянин України не може бути обмежений у в'їзді в країну".

Водночас якщо людина повертається додому із простроченим паспортом, необхідно враховувати важливий момент - позицію суміжної країни.

"І якщо паспортний документ буде протермінований, то і суміжну сторону людина не зможе перетнути", - пояснив Демченко.

Тобто з суміжної сторони (наприклад, Польщі чи Румунії), "може бути відмова в перетині кордону".

"Якщо громадянин України слідує в бік нашої держави й під час контрольних процедур із того боку контролюючі органи виявляють протермінований паспорт, то це - відмова у перетині кордону", - розповів речник ДПСУ.

В подальшому, за його словами, людині доведеться:

Що зробити, щоб не мати проблем під час виїзду з країни

Громадянам, які планують виїжджати за межі України, Демченко порадив, перш за все, підготувати й перевірити всі документи.

"Щоб хтось не переплутав закордонний паспорт. І дивитись, щоб сам паспорт не був протермінований", - пояснив він.

Крім того, якщо діти їдуть не з батьками, "треба підготувати заздалегідь необхідні документи".

"Бо під час війни лише тато і мама можуть їхати за кордон з дітьми без згоди одного з батьків. Інші родичі мають їхати з відповідними документами", - нагадав представник ДПСУ.

Так, наприклад, якщо дитину везе рідна тітка, потрібно мати:

  • або нотаріальні згоди від обох батьків (на виїзд дитини);
  • або письмову згоду, завірена в органах опіки та піклування - від одного з батьків.

"І, звісно, треба пам'ятати про особливості кожної ділянки кордону, особливо коли пасажиропотік високий. Тоді деякі пункти можуть більше завантажені", - додав Демченко.

Єдиний основний лайфхак для людей, за його словами, - "цікавитися станом завантаженості пунктів пропуску як на виїзд з України, так і завантаженістю пунктів пропуску суміжних країн, куди ви прямуєте (але з напрямком руху в бік нашої держави)".

"Також додам, що часто люди прибувають до кордону, коли термін дії паспорта вже вийшов. В такому разі громадянина не пропустять", - підсумував речник ДПСУ.

Нагадаємо, що з 12 жовтня 2025 року стартувало офіційне запровадження біометричної системи реєстрації в'їзду та виїзду - EES - до країн ЄС та Шенгенської зони.

Проте не всі пункти пропуску запровадили її одночасно, адже в цілому для цього є пів року.

Так, наприклад, на кордоні з Румунією система EES запрацювала 10 грудня. Хоча пункт пропуску "Порубне - Сірет" розпочне роботу за новою системою пізніше - з 9 січня 2026 року.

Крім того, ми розповідали, що не можна везти з собою до Польщі (які існують заборони й обмеження) та пояснювали, скільки грошей треба мати при собі для в'їзду в цю країну (якими є основні вимоги й винятки з правил).

Читайте також, навіщо перевіряють речі на кордоні й що шукають собаки.

Державна митна службаДПСУКордон з УкраїноюПрикордонна службаПрикордонникиПорадиДокументиПодорожіПаспорт України