Впустят ли в Украину с просроченным паспортом: объяснение ГПСУ

Почему с просроченным паспортом можно "застрять" на границе

Представитель ГПСУ сообщил, что в целом "ни один гражданин Украины не может быть ограничен во въезде в страну".

В то же время если человек возвращается домой с просроченным паспортом, необходимо учитывать важный момент - позицию сопредельной страны.

"И если паспортный документ будет просрочен, то и сопредельную сторону человек не сможет пересечь", - объяснил Демченко.

То есть со смежной стороны (например, Польши или Румынии), "может быть отказ в пересечении границы".

"Если гражданин Украины следует в сторону нашего государства и во время контрольных процедур с той стороны контролирующие органы обнаруживают просроченный паспорт, то это - отказ в пересечении границы", - рассказал представитель ГПСУ.

В дальнейшем, по его словам, человеку придется:

либо восстанавливать паспорт;

либо обращаться в дипломатические учреждения Украины, чтобы получить удостоверение на возвращение.

Что сделать, чтобы не иметь проблем при выезде из страны

Гражданам, которые планируют выезжать за пределы Украины, Демченко посоветовал, прежде всего, подготовить и проверить все документы.

"Чтобы кто-то не перепутал загранпаспорт. И смотреть, чтобы сам паспорт не был просрочен", - объяснил он.

Кроме того, если дети едут не с родителями, "нужно подготовить заранее необходимые документы".

"Потому что во время войны только папа и мама могут ехать за границу с детьми без согласия одного из родителей. Другие родственники должны ехать с соответствующими документами", - напомнил представитель ГПСУ.

Так, например, если ребенка везет родная тетя, нужно иметь:

либо нотариальные согласия от обоих родителей (на выезд ребенка);

либо письменное согласие, заверенное в органах опеки и попечительства - от одного из родителей.

"И, конечно, нужно помнить об особенностях каждого участка границы, особенно когда пассажиропоток высокий. Тогда некоторые пункты могут быть более загружены", - добавил Демченко.

Единственный основной лайфхак для людей, по его словам, - "интересоваться состоянием загруженности пунктов пропуска как на выезд из Украины, так и загруженностью пунктов пропуска сопредельных стран, куда вы направляетесь (но с направлением движения в сторону нашего государства)".

"Также добавлю, что часто люди прибывают на границу, когда срок действия паспорта уже вышел. В таком случае гражданина не пропустят", - подытожил спикер ГПСУ.