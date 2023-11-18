UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи вплинув на енергосистему України удар по Одеській області: відповідь Кудрицького

Фото: голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Удар по енергооб'єкту в Одеській області не вплинув на роботу української енергосистеми. Вона працює стабільно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що українці повинні зберігати інформаційну тишу. Тому Кудрицький не назвав, який саме об'єкт був ушкоджений. За його словами, це об'єкт регіонального значення.

"Я можу сказати, що це є об'єкт регіонального значення. На стабільність роботи енергосистеми сьогоднішня атака, очевидно, не вплине", - сказав він.

Кудрицький наголосив, що з досвіду минулого року можна зробити висновок, що окупанти намагаються атакувати об'єкти енергетики біля великих міст. Тому енергетики приділяють підвищену увагу інфраструктурі, розташованій у таких регіонах.

Що відомо про нічний обстріл

Цієї ночі 18 листопада у Києві та низці областей двічі лунала повітряна тривога. Окупанти атакували дронами, також була загроза балістики. Повітряні сили повідомили, що росіяни випустили 38 "Шахедів", сили ППО збили 29 ворожих безпілотників.

Сьогодні був атакований об'єкт енергетики в Одеській області, там спалахнула пожежа. Постраждав співробітник. Через удар в Одеській області без світла залишилися 2 тисячі споживачів.

Все, що відомо про наслідки нічного обстрілу України - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаУкренергоатака дронівенергетикиВійна в Україні