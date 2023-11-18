Повлиял ли на энергосистему Украины удар по Одесской области: ответ Кудрицкого

Он напомнил, что украинцы должны соблюдать информационную тишину. Поэтому Кудрицкий не назвал какой именно объект был поврежден. По его словам, это объект регионального значения.

"Я могу сказать, что это объект регионального значения. На стабильность работы энергосистемы сегодняшняя атака, очевидно, не повлияет", - сказал он.

Кудрицкий подчеркнул, что из опыта прошлого года можно сделать вывод, что оккупанты пытаются атаковать объекты энергетики возле крупных городов. Поэтому энергетики уделяют особое внимание инфраструктуре, расположенной в таких регионах.

Что известно о ночном обстреле

Этой ночью 18 ноября в Киеве и ряде областей дважды звучала воздушная тревога. Оккупанты атаковали дронами, также была угроза баллистики. Воздушные силы сообщили, что россияне выпустили 38 "Шахедов", силы ПВО сбили 29 вражеских беспилотников.

Сегодня был атакован объект энергетики в Одесской области, там вспыхнул пожар. Пострадал сотрудник. Из-за удара в Одесской области без света остались 2 тысячи потребителей.

Все, что известно о последствиях ночных обстрелов Украины - в материале РБК-Украина.