Чи вплинуло призупинення допомоги США на ситуацію у Курській області: відповідь Зеленського

Як пише Time, призупинення допомоги Україні, зокрема обміну розвідувальними даними, зашкодило українським бійцям на полі бою, оскільки без американських супутників вони втратили можливість виявляти наближення російських бомбардувальників і крилатих ракет. Водночас вплив також був й у Курській області, де росіяни почали просуватись вперед.

Президент України, своєю чергою, "відмовився покладати провину на адміністрацію Трампа (Дональд Трамп, - голова Білого дому".

"Це не пов'язано. Зрозумійте мене правильно. Моральний стан завжди залежить від того, чи стоять поруч з вами ваші партнери. Але я б не сказав, що заморожування вплинуло на операцію в Курську", - пояснив президент.