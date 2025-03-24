Чи вплинуло призупинення допомоги США на ситуацію у Курській області: відповідь Зеленського

Просування російських військових у Курській області не є наслідком призупинення американської допомоги України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю Time.
Як пише Time, призупинення допомоги Україні, зокрема обміну розвідувальними даними, зашкодило українським бійцям на полі бою, оскільки без американських супутників вони втратили можливість виявляти наближення російських бомбардувальників і крилатих ракет. Водночас вплив також був й у Курській області, де росіяни почали просуватись вперед.
Президент України, своєю чергою, "відмовився покладати провину на адміністрацію Трампа (Дональд Трамп, - голова Білого дому".
"Це не пов'язано. Зрозумійте мене правильно. Моральний стан завжди залежить від того, чи стоять поруч з вами ваші партнери. Але я б не сказав, що заморожування вплинуло на операцію в Курську", - пояснив президент.
На початку березня стало відомо, що США призупинили постачання озброєння та обмін розвідувальними даними з Україною. Відновити підтримку вдалося після багатогодинних переговорів між США і Україною в Саудівській Аравії 11 березня.
Як пояснював Зеленський, для України небезпечно, якщо Штати повернуться спиною до неї. Нещодавнє відновлення підтримки було важливим для Києва.
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