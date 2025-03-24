Повлияло ли приостановление помощи США на ситуацию в Курской области: ответ Зеленского

Как пишет Time, приостановление помощи Украине, в частности обмена разведывательными данными, навредило украинским бойцам на поле боя, поскольку без американских спутников они потеряли возможность обнаруживать приближение российских бомбардировщиков и крылатых ракет. В то же время влияние также было и в Курской области, где россияне начали продвигаться вперед.

Президент Украины, в свою очередь, "отказался возлагать вину на администрацию Трампа (Дональд Трамп, - глава Белого дома".

"Это не связано. Поймите меня правильно. Моральное состояние всегда зависит от того, стоят ли рядом с вами ваши партнеры. Но я бы не сказал, что замораживание повлияло на операцию в Курске", - пояснил президент.