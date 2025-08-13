UA

Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Чи вплинула пожежа біля Запорізької АЕС на рівень радіації? Оцінка МАГАТЕ

Ілюстративне фото: Запорізька АЕС (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що пожежа поблизу градирень тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції не вплинула на рівень радіації.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила прес-служба МАГАТЕ.

За даними аналітиків, наразі також немає загрози для ядерної безпеки.

Також повідомляється, що співробітники МАГАТЕ спостерігали за пожежею біля градирень станції з адміністративної будівлі. 

Гендиректор агентства Рафаель Гроссі підтвердив, що під час інциденту не було зафіксовано підвищення рівня радіації, відсутня загроза ядерній безпеці і ніхто не постраждав.

Пожежа на ЗАЕС

Вдень вівторка, 12 серпня, у мережі з'явились фото на яких Запорізька АЕС оповита димом - задимлення сталося в районі вантажного порту станції.

"У районі вантажного порту тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції спостерігається задимлення. Наразі точне місце пожежі та її можливі наслідки встановлюються", - зазначили у Міненерго.

 

Не перший випадок

Нагадаємо, 19 липня в районі ЗАЕС сталося задимлення через лісову пожежу.

А ось 29 липня у мережі з'явилася інформація про начебто перевищення радіаційного фону в Запорізькій області після розвороту вітру з боку електростанції.

Однак у МВС України спростували перевищення радіаційного фону.

Спеціалісти МАГАТЕ також не зафіксували перевищення фону на території ЗАЕС.

