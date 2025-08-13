Чи вплинула пожежа біля Запорізької АЕС на рівень радіації? Оцінка МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що пожежа поблизу градирень тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції не вплинула на рівень радіації.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила прес-служба МАГАТЕ.
За даними аналітиків, наразі також немає загрози для ядерної безпеки.
Також повідомляється, що співробітники МАГАТЕ спостерігали за пожежею біля градирень станції з адміністративної будівлі.
Гендиректор агентства Рафаель Гроссі підтвердив, що під час інциденту не було зафіксовано підвищення рівня радіації, відсутня загроза ядерній безпеці і ніхто не постраждав.
Вдень вівторка, 12 серпня, у мережі з'явились фото на яких Запорізька АЕС оповита димом - задимлення сталося в районі вантажного порту станції.
"У районі вантажного порту тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції спостерігається задимлення. Наразі точне місце пожежі та її можливі наслідки встановлюються", - зазначили у Міненерго.
Нагадаємо, 19 липня в районі ЗАЕС сталося задимлення через лісову пожежу.
А ось 29 липня у мережі з'явилася інформація про начебто перевищення радіаційного фону в Запорізькій області після розвороту вітру з боку електростанції.
Однак у МВС України спростували перевищення радіаційного фону.
Спеціалісти МАГАТЕ також не зафіксували перевищення фону на території ЗАЕС.