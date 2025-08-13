Чи вплинула пожежа біля Запорізької АЕС на рівень радіації? Оцінка МАГАТЕ

За даними аналітиків, наразі також немає загрози для ядерної безпеки.

Також повідомляється, що співробітники МАГАТЕ спостерігали за пожежею біля градирень станції з адміністративної будівлі.

Гендиректор агентства Рафаель Гроссі підтвердив, що під час інциденту не було зафіксовано підвищення рівня радіації, відсутня загроза ядерній безпеці і ніхто не постраждав.

Пожежа на ЗАЕС

Вдень вівторка, 12 серпня, у мережі з'явились фото на яких Запорізька АЕС оповита димом - задимлення сталося в районі вантажного порту станції.

"У районі вантажного порту тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції спостерігається задимлення. Наразі точне місце пожежі та її можливі наслідки встановлюються", - зазначили у Міненерго.