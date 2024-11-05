Чи вплине військовий контингент КНДР на ситуацію у Курській області: відповідь Пентагона

Представник Міноборони США зазначив, що відповідь російського військово-політичного керівництва на початок курської операції української армії у перші дні наступу була "дуже заплутаною" з точки зору спроб вибити ЗСУ з області.

"І здебільшого вони (війська РФ, - ред.) не змогли відштовхнути українців далеко. Вони повернули деякі додаткові території, але нічого, що ми б віднесли до категорії значних", - сказав Райдер.

За його словами, таким чином розміщення "цих додаткових 10 000-11 000-12 000 (північнокорейських, - ред.) сил" у Курській області "безумовно, з точки зору бойової спроможності може мати значне значення".

Разом з тим речник Пентагону звернув увагу, що багато що залежатиме "від того, як ці сили будуть використані, як вони інтегровані в російське командування та управління".

Крім того, він заявив, що загартовані в боях воїни ЗСУ, скоріш за все, продовжуватимуть операцію в Курській області, зокрема з утримання території, яка була взята під контроль.

Відповідаючі на запитання представників ЗМІ, чи є значущим у кількісному та чисельному відношенні введення цих щонайменше 10 тисяч військових КНДР для контрнаступальних дій РФ у регіоні, Райдер закликав звертати увагу "не на цифри, які можуть вводити в оману".

"Тому що подивіться, що зробила Україна, коли Росія вторглася в Україну в 2022 році, і як була невелика кількість сил на сьогоднішній день, яка здатна значною мірою завдати поразки стратегічним цілям того, що було і є найбільшою армією в Європі", - сказав він.

Представник Пентагону наголосив, що багато що залежить лише від того, як РФ вирішить використовувати цей північнокорейський контингент, і "наскільки добре вони інтегровані, який у них бойовий досвід".

"А так - побачимо. Тим часом ми продовжуємо дуже тісно консультуватися з нашими союзниками та партнерами", - додав генерал-майор США.

Військові КНДР у Курській області

Раніше у Головному управленні розвідки Міністерства оборони України заявили, що на територію РФ вже перекинули 12 тисяч північнокорейських солдатів. Частину з них вже помітили у Курській області.

Вчора, 4 листопада, в Держдепі США заявили, що Штати зафіксували близько 10 тисяч солдатів КНДР у Курській області, й вони можуть вступити в бій найближчими днями.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський сказав про те, що у Курській області вже 11 тисяч північнокорейських солдатів.

Додамо, 4 листопада з'явилися повідомлення про те, що військові КНДР вже потрапили під обстріл у Курській області. Але детальної інформації щодо результатів атаки не було оприлюднено.