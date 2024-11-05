Повлияет ли военный контингент КНДР на ситуацию в Курской области: ответ Пентагона

Представитель Минобороны США отметил, что ответ российского военно-политического руководства на начало курской операции украинской армии в первые дни наступления был "очень запутанным" с точки зрения попыток выбить ВСУ из области.

"И в большинстве своем они (войска РФ, - ред.) не смогли оттеснить украинцев далеко. Они вернули некоторые дополнительные территории, но ничего, что мы бы отнесли к категории значительных", - сказал Райдер.

По его словам, таким образом размещение "этих дополнительных 10 000-11 000-12 000 (северокорейских - ред.) сил" в Курской области "безусловно, с точки зрения боевой способности может иметь значительное значение".

Вместе с тем представитель Пентагона обратил внимание, что многое будет зависеть "от того, как эти силы будут использованы, как они интегрированы в российское командование и управление".

Кроме того, он заявил, что закаленные в боях воины ВСУ, скорее всего, будут продолжать операцию в Курской области, в том числе по удержанию территории, взятой под контроль.

Отвечая на вопросы представителей СМИ, значимо ли в количественном и численном отношении введение этих по меньшей мере 10 тысяч военных КНДР для контрнаступательных действий РФ в регионе, Райдер призвал обращать внимание "не на цифры, которые могут вводить в заблуждение".

"Потому что посмотрите, что сделала Украина, когда Россия вторглась в Украину в 2022 году, и как было небольшое количество сил на сегодняшний день, способное в значительной степени нанести поражение стратегическим целям того, что было и является крупнейшей армией в Европе", - сказал он.

Представитель Пентагона подчеркнул, что многое зависит только от того, как РФ решит использовать этот северокорейский контингент, и "насколько хорошо они интегрированы, какой у них боевой опыт".

"А так - увидим. Тем временем мы продолжаем очень тесно консультироваться с нашими союзниками и партнерами", - добавил генерал-майор США.

Военные КНДР в Курской области

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что на территорию РФ уже перебросили 12 тысяч северокорейских солдат. Часть из них уже была замечена в Курской области.

Вчера, 4 ноября, в Госдепе США заявили, что Штаты зафиксировали около 10 тысяч солдат КНДР в Курской области, и они могут вступить в бой в ближайшие дни.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сказал о том, что в Курской области уже 11 тысяч северокорейских солдат.

4 ноября появились сообщения о том, что военные КНДР уже попали под обстрел в Курской области. Но детальная информация о результатах атаки не была обнародована.