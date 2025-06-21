Чи вплине на Україну залучення США до війни проти Ірану: відповідь Зеленського

На питання про те, чи вплине можливе залучення США до війни проти Ірану, Зеленський відповів: "Звичайно, вплине".

"Звісно, ми проти того, щоб у Ірану з'явилася ядерна зброя. Тобто, якщо сьогодні вони можуть напасти на будь-яку країну, або вони можуть дати зброю Росії чи іншій країні, чи навіть не країні, а терористичній організації, - ми не знаємо, кому вони можуть надати зброю. Тож це дуже, дуже небезпечно. Це перше. Але, звісно, це вплине і на нас", - сказав президент.

Він зазначив, що частина потужностей з виробництва "Шахедів" в Ірані була знищена, але не все. Іран раніше допомагав з цим Росії, і, на думку Зеленського, цей військовий досвід передали Північній Кореї.

"Вони надали всі ці речі Північній Кореї. Це означає, що, можливо, і ядерну зброю, і весь досвід вони нададуть своїм союзникам. А ви чуєте і розумієте, хто їхні союзники. Вони не наші союзники. Вони наші вороги. Тому моя позиція дуже чітка", - додав глава держави.

Зеленський нагадав, що Тегеран надав Москва не тільки "Шахеди", але й також ракети і ліцензії на їх виготовлення.

"Те, що зараз їх виробничі потужності стали слабші - для нас позитивно. Але в певних моментах вже може бути пізно", - наголосив президент.