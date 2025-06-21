Повлияет ли на Украину привлечение США к войне против Ирана: ответ Зеленского

На вопрос о том, повлияет ли возможное привлечение США к войне против Ирана, Зеленский ответил: "Конечно, повлияет".

"Конечно, мы против того, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. То есть, если сегодня они могут напасть на любую страну, или они могут дать оружие России или другой стране, или даже не стране, а террористической организации, - мы не знаем, кому они могут предоставить оружие. Поэтому это очень, очень опасно. Это первое. Но, конечно, это повлияет и на нас", - сказал президент.

Он отметил, что часть мощностей по производству "Шахедов" в Иране была уничтожена, но не все. Иран ранее помогал с этим России, и, по мнению Зеленского, этот военный опыт передали Северной Корее.

"Они предоставили все эти вещи Северной Корее. Это означает, что, возможно, и ядерное оружие, и весь опыт они предоставят своим союзникам. А вы слышите и понимаете, кто их союзники. Они не наши союзники. Они наши враги. Поэтому моя позиция очень четкая", - добавил глава государства.

Зеленский напомнил, что Тегеран предоставил Москва не только "Шахеды", но и также ракеты и лицензии на их изготовление.

"То, что сейчас их производственные мощности стали слабее - для нас положительно. Но в определенных моментах уже может быть поздно", - подчеркнул президент.