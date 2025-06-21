Повлияет ли на Украину привлечение США к войне против Ирана: ответ Зеленского

Попытка США вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном повлияет и на Украину. Тегеран - не союзник для Украины, потому что дал россиянам помощь для ведения войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время общения с журналистами.
На вопрос о том, повлияет ли возможное привлечение США к войне против Ирана, Зеленский ответил: "Конечно, повлияет".
"Конечно, мы против того, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. То есть, если сегодня они могут напасть на любую страну, или они могут дать оружие России или другой стране, или даже не стране, а террористической организации, - мы не знаем, кому они могут предоставить оружие. Поэтому это очень, очень опасно. Это первое. Но, конечно, это повлияет и на нас", - сказал президент.
Он отметил, что часть мощностей по производству "Шахедов" в Иране была уничтожена, но не все. Иран ранее помогал с этим России, и, по мнению Зеленского, этот военный опыт передали Северной Корее.
"Они предоставили все эти вещи Северной Корее. Это означает, что, возможно, и ядерное оружие, и весь опыт они предоставят своим союзникам. А вы слышите и понимаете, кто их союзники. Они не наши союзники. Они наши враги. Поэтому моя позиция очень четкая", - добавил глава государства.
Зеленский напомнил, что Тегеран предоставил Москва не только "Шахеды", но и также ракеты и лицензии на их изготовление.
"То, что сейчас их производственные мощности стали слабее - для нас положительно. Но в определенных моментах уже может быть поздно", - подчеркнул президент.
Конфликт между Израилем и Ираном резко обострился в ночь на 13 июня, когда израильские ВВС нанесли авиаудары по ядерным и военным объектам в Иране. В Израиле заявили, что это был вынужденный ответ на угрозу создания Тегераном ядерного оружия.
В ответ уже следующей ночью Иран выпустил более 150 ракет по территории Израиля. Обстрелы с обеих сторон до сих пор продолжаются.
На фоне эскалации США, по данным Bloomberg, готовятся к возможной военной операции против Ирана. По информации WSJ, Дональд Трамп уже одобрил план удара, но временно отложил его реализацию, чтобы оценить дальнейшие действия Тегерана.
Как сообщает The Guardian, президент США сомневается в эффективности американского оружия - в частности, сможет ли оно уничтожить ключевой ядерный объект в Фордо. В Белом доме отметили, что решение о вмешательстве в конфликт Израиля и Ирана якобы ожидается в течение двух недель.
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