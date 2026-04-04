Чи впаде долар перед Великоднем? Чого чекати від курсу наступного тижня - прогноз банкіра

Початок квітня на валютному ринку пройде під знаком адаптації до нових економічних реалій. Попри цінові шоки на ринку пального та підвищений попит на валюту, ситуація залишатиметься прогнозованою завдяки діям Нацбанку.
Що чекати від курсу валют наступного тижня РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий.
Головне:
Як зазначає Лєсовий, головним тригером для ринку стала ситуація на Близькому Сході, що спровокувала стрибок цін на нафту. В Україні це вилилося у стрімке подорожчання бензину А-95 (на 30%) та дизелю (на 50%).
Це створило додатковий тиск: енерготрейдерам знадобилося більше валюти для закупівель, а бізнес і населення почали скуповувати долар для збереження коштів.
Щоб втримати баланс, Нацбанку довелося суттєво збільшити обсяги інтервенцій - зі звичних 600-800 млн доларів до 1-1,3 млрд доларів на тиждень. Зараз ринок поступово адаптується до цих змін.
Ще один важливий фактор - наближення Великодня. Традиційно перед святами українці продають частину своїх доларових заощаджень, щоб покрити витрати. Проте експерт наголошує, що цей ефект буде коротким.
"Можна говорити лише про часткове кількаденне вирівнювання ринку або навіть про тимчасове переважання пропозиції. Обмінники, швидше за все, цим скористаються і виставлять курс купівлі на 0,4-0,5 грн нижче за курс міжбанку. У результаті курс купівлі долара на готівковому ринку може тимчасово знизитися до 43,5-43,75 грн. Але не варто сприймати це як ознаку нового тренду", - зазначив Лєсовий.
Фото: прогноз курсу на тиждень (інфографіка РБК-Україна)
Допустимі межі (коридори):
Різниця між купівлею та продажем (спред):
Очікувані відхилення: Середні коливання за тиждень складуть не більше 1-1,5% від початкового курсу.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.