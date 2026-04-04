Упадет ли доллар перед Пасхой? Чего ждать от курса на следующей неделе - прогноз банкира

07:30 04.04.2026 Сб
2 мин
Каким будет курс доллара и евро перед Пасхой?
aimg Дмитрий Левицкий aimg Тарас Лесовой Эксперт
Фото: чего ждать от курса доллара и евро на следующей неделе (Getty Images)

Начало апреля на валютном рынке пройдет под знаком адаптации к новым экономическим реалиям. Несмотря на ценовые шоки на рынке топлива и повышенный спрос на валюту, ситуация будет оставаться прогнозируемой благодаря действиям Нацбанка.

Что ждать от курса валют на следующей неделе РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой.

Главное:

  • Базовый курс: Доллар ожидается вблизи 44 грн, евро - около 51 грн.
  • Наличные коридоры: Доллар - 43,5-44,5 грн, евро - 50,5-52 грн.
  • Пасхальный фактор: Возможно кратковременное снижение курса покупки доллара в обменниках до 43,5-43,75 грн из-за массовой сдачи валюты населением.
  • Факторы влияния: Последствия подорожания топлива и увеличенные валютные интервенции НБУ.

Что влияет на курс

Как отмечает Лесовой, главным триггером для рынка стала ситуация на Ближнем Востоке, спровоцировавшая скачок цен на нефть. В Украине это вылилось в стремительное подорожание бензина А-95 (на 30%) и дизеля (на 50%).

Это создало дополнительное давление: энерготрейдерам понадобилось больше валюты для закупок, а бизнес и население начали скупать доллар для сохранения средств.

Чтобы удержать баланс, Нацбанку пришлось существенно увеличить объемы интервенций - с привычных 600-800 млн долларов до 1-1,3 млрд долларов в неделю. Сейчас рынок постепенно адаптируется к этим изменениям.

Еще один важный фактор - приближение Пасхи. Традиционно перед праздниками украинцы продают часть своих долларовых сбережений, чтобы покрыть расходы. Однако эксперт отмечает, что этот эффект будет коротким.

"Можно говорить лишь о частичном несколькодневном выравнивании рынка или даже о временном преобладании предложения. Обменники, скорее всего, этим воспользуются и выставят курс покупки на 0,4-0,5 грн ниже курса межбанка. В результате курс покупки доллара на наличном рынке может временно снизиться до 43,5-43,75 грн. Но не стоит воспринимать это как признак нового тренда", - отметил Лесовой.

Фото: прогноз курса на неделю (инфографика РБК-Украина)

Прогноз на неделю: 6-12 апреля

Допустимые границы (коридоры):

  • Межбанк: 43,7-44,25 грн/доллар и 49,5-52 грн/евро.
  • Наличный рынок: 43,5-44,5 грн/доллар и 50,5-52 грн/евро.

Разница между покупкой и продажей (спред):

  • В банках: до 0,5-0,6 грн за доллар и до 0,8-1 грн за евро.
  • В обменниках: до 0,6-1 грн за доллар и до 1-1,3 грн за евро.

Ожидаемые отклонения: Средние колебания за неделю составят не более 1-1,5% от начального курса.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

