Упадет ли доллар перед Пасхой? Чего ждать от курса на следующей неделе - прогноз банкира

Начало апреля на валютном рынке пройдет под знаком адаптации к новым экономическим реалиям. Несмотря на ценовые шоки на рынке топлива и повышенный спрос на валюту, ситуация будет оставаться прогнозируемой благодаря действиям Нацбанка.
Что ждать от курса валют на следующей неделе РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой.
Главное:
Как отмечает Лесовой, главным триггером для рынка стала ситуация на Ближнем Востоке, спровоцировавшая скачок цен на нефть. В Украине это вылилось в стремительное подорожание бензина А-95 (на 30%) и дизеля (на 50%).
Это создало дополнительное давление: энерготрейдерам понадобилось больше валюты для закупок, а бизнес и население начали скупать доллар для сохранения средств.
Чтобы удержать баланс, Нацбанку пришлось существенно увеличить объемы интервенций - с привычных 600-800 млн долларов до 1-1,3 млрд долларов в неделю. Сейчас рынок постепенно адаптируется к этим изменениям.
Еще один важный фактор - приближение Пасхи. Традиционно перед праздниками украинцы продают часть своих долларовых сбережений, чтобы покрыть расходы. Однако эксперт отмечает, что этот эффект будет коротким.
"Можно говорить лишь о частичном несколькодневном выравнивании рынка или даже о временном преобладании предложения. Обменники, скорее всего, этим воспользуются и выставят курс покупки на 0,4-0,5 грн ниже курса межбанка. В результате курс покупки доллара на наличном рынке может временно снизиться до 43,5-43,75 грн. Но не стоит воспринимать это как признак нового тренда", - отметил Лесовой.
Допустимые границы (коридоры):
Разница между покупкой и продажей (спред):
Ожидаемые отклонения: Средние колебания за неделю составят не более 1-1,5% от начального курса.
