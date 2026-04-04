Упадет ли доллар перед Пасхой? Чего ждать от курса на следующей неделе - прогноз банкира

Главное: Базовый курс: Доллар ожидается вблизи 44 грн, евро - около 51 грн.

Наличные коридоры: Доллар - 43,5-44,5 грн, евро - 50,5-52 грн.

Пасхальный фактор: Возможно кратковременное снижение курса покупки доллара в обменниках до 43,5-43,75 грн из-за массовой сдачи валюты населением.

Факторы влияния: Последствия подорожания топлива и увеличенные валютные интервенции НБУ.

Что влияет на курс

Как отмечает Лесовой, главным триггером для рынка стала ситуация на Ближнем Востоке, спровоцировавшая скачок цен на нефть. В Украине это вылилось в стремительное подорожание бензина А-95 (на 30%) и дизеля (на 50%).

Это создало дополнительное давление: энерготрейдерам понадобилось больше валюты для закупок, а бизнес и население начали скупать доллар для сохранения средств.

Чтобы удержать баланс, Нацбанку пришлось существенно увеличить объемы интервенций - с привычных 600-800 млн долларов до 1-1,3 млрд долларов в неделю. Сейчас рынок постепенно адаптируется к этим изменениям.

Еще один важный фактор - приближение Пасхи. Традиционно перед праздниками украинцы продают часть своих долларовых сбережений, чтобы покрыть расходы. Однако эксперт отмечает, что этот эффект будет коротким.

"Можно говорить лишь о частичном несколькодневном выравнивании рынка или даже о временном преобладании предложения. Обменники, скорее всего, этим воспользуются и выставят курс покупки на 0,4-0,5 грн ниже курса межбанка. В результате курс покупки доллара на наличном рынке может временно снизиться до 43,5-43,75 грн. Но не стоит воспринимать это как признак нового тренда", - отметил Лесовой.

Прогноз на неделю: 6-12 апреля

Допустимые границы (коридоры):

Межбанк: 43,7-44,25 грн/доллар и 49,5-52 грн/евро.

Наличный рынок: 43,5-44,5 грн/доллар и 50,5-52 грн/евро.

Разница между покупкой и продажей (спред):

В банках: до 0,5-0,6 грн за доллар и до 0,8-1 грн за евро.

В обменниках: до 0,6-1 грн за доллар и до 1-1,3 грн за евро.

Ожидаемые отклонения: Средние колебания за неделю составят не более 1-1,5% от начального курса.