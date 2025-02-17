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Чи візьме участь Білорусь у війні РФ проти України найближчим часом: відповідь розвідки Латвії

Понеділок 17 лютого 2025 22:54
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Чи візьме участь Білорусь у війні РФ проти України найближчим часом: відповідь розвідки Латвії Фото: Лукашенко та Путін (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Участь Білорусі в розв'язаній Росією війні в Україні в доступному для огляду майбутньому малоймовірна. Адже це може загрожувати внутрішньополітичній стабільності країни та становищу Олександра Лукашенка.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила розвідка Латвії, пише Delfi.

Розвідка Латвії вважає, що наразі режим Лукашенка залишається стабільним. Це досягається здебільшого шляхом репресій і обмеження свободи слова. Водночас залежність Білорусі від Росії зростає, як і вплив Росії на Білорусь.

Також зазначається, що багато хто з інструментів російського впливу в Білорусі збережеться навіть після відходу Лукашенка і російського диктатора Володимира Путіна.

За оцінкою розвідки Латвії, малоймовірно, що Білорусь у доступному для огляду майбутньому буде безпосередньо залучена до війни Росії проти України, оскільки це може істотно підірвати внутрішньополітичну стабільність Лукашенка, особливо з огляду на сильне суспільне неприйняття прямої участі білоруських військових у бойових діях.

Білоруська співпраця Лукашенка з Росією дає йому змогу утримувати владу і забезпечувати стабільність свого режиму. Однак він усвідомлює, що така підтримка ставить під загрозу його здатність і надалі керувати країною, тому Лукашенко дедалі більше занепокоєний необхідністю зменшити ізоляцію Білорусі від Заходу, щоб урівноважити російський вплив, ідеться в доповіді.

Білорусь допомагає РФ у війні проти України

Варто нагадати, що Білорусь допомагає Росії з початку повномасштабної війни в Україні.

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін вніс на ратифікацію в Держдуму договір про гарантії безпеки з Білоруссю. Документ, зокрема, передбачає застосування ядерної зброї.

Також ми писали, що Білорусь нарощує військову присутність у прикордонні з Україною. Однак, за даними ЦПД, загрози вторгнення регулярних військ Білорусі зі своєї території в Україну немає. ЗСУ контролюють ситуацію на кордоні.

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