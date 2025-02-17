Примет ли участие Беларусь в войне РФ против Украины в ближайшее время: ответ разведки Латвии

Участие Беларуси в развязанной Россией войне в Украине в обозримом будущем маловероятно. Ведь это может угрожать внутриполитической стабильности страны и положению Александра Лукашенко.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила разведка Латвии, пишет Delfi .

Разведка Латвии считает, что сейчас режим Лукашенко остается стабильным. Это достигается в основном путем репрессий и ограничения свободы слова. В то же время зависимость Беларуси от России растет, как и влияние России на Беларусь.

Также отмечается, что многие из инструментов российского влияния в Беларуси сохранятся даже после ухода Лукашенко и российского диктатора Владимира Путина.

По оценке разведки Латвии, маловероятно, что Беларусь в обозримом будущем будет непосредственно вовлечена в войну России против Украины, поскольку это может существенно подорвать внутриполитическую стабильность Лукашенко, особенно учитывая сильное общественное неприятие прямого участия белорусских военных в боевых действиях.

Белорусское сотрудничество Лукашенко с Россией позволяет ему удерживать власть и обеспечивать стабильность своего режима. Однако он осознает, что такая поддержка ставит под угрозу его способность и в дальнейшем управлять страной, поэтому Лукашенко все больше обеспокоен необходимостью уменьшить изоляцию Беларуси от Запада, чтобы уравновесить российское влияние, говорится в докладе.

Беларусь помогает РФ в войне против Украины

Стоит напомнить, что Беларусь помогает России с начала полномасштабной войны в Украине.

Недавно российский диктатор Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о гарантиях безопасности с Беларусью. Документ, в частности, предусматривает применение ядерного оружия.