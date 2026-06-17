Чи виїжджає швидка під час обстрілів: у КМДА відреагували на гучну заяву киянина

Головне: Привід для заяви: Столична влада відреагувала на сюжет про пораненого киянина Юрія Терещука. Чоловік заявив, що йому нібито сказали, що медики приїдуть лише після відбою тривоги.

Столична влада відреагувала на сюжет про пораненого киянина Юрія Терещука. Чоловік заявив, що йому нібито сказали, що медики приїдуть лише після відбою тривоги. Позиція КМДА: У Департаменті охорони здоров'я заперечили системні збої та заявили, що поширена інформація не відображає реальної картини.

У Департаменті охорони здоров'я заперечили системні збої та заявили, що поширена інформація не відображає реальної картини. Правила виїзду під час тривог: У КМДА наголосили, що система не припиняє роботу під час загрози. Однак медики змушені враховувати ризик для власного життя.

У КМДА наголосили, що система не припиняє роботу під час загрози. Однак медики змушені враховувати ризик для власного життя. Статистика виїздів на ДТП та обстріли: Влада навела дані, що з початку великої війни столична швидка здійснила 4687 виїздів саме на місця ворожих обстрілів, де надала допомогу 2501 постраждалому.

Влада навела дані, що з початку великої війни столична швидка здійснила 4687 виїздів саме на місця ворожих обстрілів, де надала допомогу 2501 постраждалому. Евакуація військових: Окремо зазначено, що за час війни понад 21 тисяча бригад забезпечила транспортування більш ніж 22 тисяч поранених військовослужбовців між евакуаційними потягами та госпіталями Києва та області.

Що сталося

Приводом для заяви столичної влади став репортаж ТСН про киянина Юрія Терещука, який отримав поранення під час одного з російських ударів по Києву.

За словами чоловіка, після поранення він двічі телефонував до служби екстреної медичної допомоги. Першого разу йому не відповіли, а під час другого дзвінка нібито повідомили, що бригада зможе виїхати лише після завершення повітряної тривоги.

Зрештою до потерпілого прибули як державна, так і приватна бригади медиків, які надали необхідну допомогу та госпіталізували його.

У репортажі також зазначалося, що випадок чоловіка належав до категорії критичних викликів, які зазвичай потребують негайного реагування.

Що відповіли у КМДА

У Департаменті охорони здоров'я заявили, що поширена інформація про нібито несвоєчасне надання допомоги не відображає реальної роботи системи екстреної медицини столиці.

У відомстві наголосили, що з початку повномасштабного вторгнення бригади "швидкої" безперервно працюють під час ліквідації наслідків російських атак.

Щодоби в Києві чергують 130 бригад Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

За даними КМДА, з 24 лютого 2022 року до 17 червня 2026 року медики:

здійснили 4687 виїздів на місця обстрілів;

на місця обстрілів; працювали на 1687 локаціях ;

; надали допомогу 2501 постраждалому, серед яких 192 дитини.

Лише з початку червня цього року бригади працювали на 102 локаціях та надали допомогу 102 постраждалим.

Як працюють медики під час тривог

У КМДА нагадали, що під час повітряних тривог та активних обстрілів медики змушені враховувати рівень небезпеки для власного життя.

Водночас система екстреної допомоги не припиняє роботу, а рішення про виїзд в умовах загрози ухвалює керівник конкретної бригади, оцінюючи ситуацію на місці.

У департаменті також навели приклади масштабних операцій під час останніх масованих атак.

Так, 3 червня 2026 року медики працювали на 47 локаціях, до реагування залучили 78 бригад. Допомогу отримали 72 постраждалі, серед яких троє дітей.

Під час атаки 15 червня на 55 локаціях працювала 71 бригада, які надали допомогу 30 людям.

Евакуація поранених військових

Окремим напрямком роботи столичної екстреної медицини залишається евакуація поранених військовослужбовців.

За даними КМДА, від початку повномасштабної війни 1114 бригад здійснили перевезення та цільову евакуацію 1320 поранених військових до лікарень в інших регіонах України та за кордоном.

Крім того, понад 21 тисяча бригад забезпечила транспортування більш ніж 22 тисяч поранених військовослужбовців між евакуаційними потягами та медичними закладами Києва й області.

Загалом за час великої війни бригади екстреної медичної допомоги столиці здійснили 26 569 виїздів та надали допомогу 25 853 пораненим.

У КМДА закликали не поширювати неперевірену інформацію

У Департаменті охорони здоров'я наголосили, що безпідставні звинувачення на адресу медиків можуть підірвати довіру до служб, від яких у критичний момент залежить життя людей.

У відомстві закликали медіа, блогерів та користувачів соцмереж відповідально ставитися до поширення інформації та утримуватися від маніпуляцій щодо роботи екстреної медичної допомоги.