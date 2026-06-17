Выезжает ли скорая во время обстрелов: в КГГА отреагировали на громкое заявление киевлянина

Главное: Повод для заявления: Столичные власти отреагировали на сюжет о раненом киевлянине Юрии Терещуке. Мужчина заявил, что ему якобы сказали, что медики приедут только после отбоя тревоги.

Столичные власти отреагировали на сюжет о раненом киевлянине Юрии Терещуке. Мужчина заявил, что ему якобы сказали, что медики приедут только после отбоя тревоги. Позиция КГГА: В Департаменте здравоохранения опровергли системные сбои и заявили, что распространенная информация не отражает реальной картины.

В Департаменте здравоохранения опровергли системные сбои и заявили, что распространенная информация не отражает реальной картины. Правила выезда во время тревог: В КГГА подчеркнули, что система не прекращает работу во время угрозы. Однако медики вынуждены учитывать риск для собственной жизни.

В КГГА подчеркнули, что система не прекращает работу во время угрозы. Однако медики вынуждены учитывать риск для собственной жизни. Статистика выездов на ДТП и обстрелы: Власти привели данные, что с начала большой войны столичная скорая совершила 4687 выездов именно на места вражеских обстрелов, где оказала помощь 2501 пострадавшему.

Власти привели данные, что с начала большой войны столичная скорая совершила 4687 выездов именно на места вражеских обстрелов, где оказала помощь 2501 пострадавшему. Эвакуация военных: Отдельно отмечено, что за время войны более 21 тысячи бригад обеспечили транспортировку более чем 22 тысяч раненых военнослужащих между эвакуационными поездами и госпиталями Киева и области.

Что произошло

Поводом для заявления столичных властей стал репортаж ТСН о киевлянине Юрии Терещуке, получившем ранение во время одного из российских ударов по Киеву.

По словам мужчины, после ранения он дважды звонил в службу экстренной медицинской помощи. В первый раз ему не ответили, а во время второго звонка якобы сообщили, что бригада сможет выехать только после окончания воздушной тревоги.

В итоге к пострадавшему прибыли как государственная, так и частная бригады медиков, которые оказали необходимую помощь и госпитализировали его.

В репортаже также отмечалось, что случай с мужчиной относился к категории критических вызовов, которые обычно требуют немедленного реагирования.

Что ответили в КГГА

В Департаменте здравоохранения заявили, что распространенная информация о якобы несвоевременном оказании помощи не отражает реальной работы системы экстренной медицины столицы.

В ведомстве подчеркнули, что с начала полномасштабного вторжения бригады "скорой" непрерывно работают над ликвидацией последствий российских атак.

Ежесуточно в Киеве дежурят 130 бригад Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

По данным КГГА, с 24 февраля 2022 года по 17 июня 2026 года медики:

осуществили 4687 выездов на места обстрелов;

на места обстрелов; работали на 1687 локациях ;

; оказали помощь 2501 пострадавшему, среди которых 192 ребенка.

Только с начала июня этого года бригады работали на 102 локациях и оказали помощь 102 пострадавшим.

Как работают медики во время тревог

В КГГА напомнили, что во время воздушных тревог и активных обстрелов медики вынуждены учитывать степень опасности для собственной жизни.

В то же время система экстренной помощи не прекращает работу, а решение о выезде в условиях угрозы принимает руководитель конкретной бригады, оценивая ситуацию на месте.

В департаменте также привели примеры масштабных операций во время последних массированных атак.

Так, 3 июня 2026 года медики работали на 47 локациях, к реагированию были привлечены 78 бригад. Помощь получили 72 пострадавших, среди которых трое детей.

Во время атаки 15 июня на 55 локациях работала 71 бригада, которая оказала помощь 30 людям.

Эвакуация раненых военных

Отдельным направлением работы столичной экстренной медицины остается эвакуация раненых военнослужащих.

По данным КГГА, с начала полномасштабной войны 1114 бригад осуществили перевозку и целевую эвакуацию 1320 раненых военнослужащих в больницы других регионов Украины и за рубеж.

Кроме того, более 21 тысячи бригад обеспечили транспортировку более 22 тысяч раненых военнослужащих между эвакуационными поездами и медицинскими учреждениями Киева и области.

Всего за время большой войны бригады экстренной медицинской помощи столицы совершили 26 569 выездов и оказали помощь 25 853 раненым.

В КГГА призвали не распространять непроверенную информацию

В Департаменте здравоохранения подчеркнули, что безосновательные обвинения в адрес медиков могут подорвать доверие к службам, от которых в критический момент зависит жизнь людей.

В ведомстве призвали СМИ, блогеров и пользователей социальных сетей ответственно относиться к распространению информации и воздерживаться от манипуляций в отношении работы служб экстренной медицинской помощи.