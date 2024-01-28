Екстрена медична допомога. МОЗ пояснило, як працює та коли викликати

Екстрена медична допомога - це термінові дії медичних працівників, спрямовані на порятунок життя та здоров’я людини, яка перебуває у невідкладному стані, спричиненому хворобою чи травмою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства охорони здоров'я України.

Викликати бригаду екстреної медичної допомоги можна за номером 103. В міністерстві наголосили, що пацієнти отримують всю екстрену медичну допомогу безоплатно.

Коли потрібно негайно викликати екстрену медичну допомогу:

дихання відсутнє, чи з ускладненнями (сторонній предмет у дихальних шляхах, кровотеча з горла);

ознаки масивної кровотечі (травматична ампутація кінцівки, рани живота, шиї чи обличчя);

біль одночасно в спині, плечах, щелепі, відчуття стиснення у грудній клітині;

втрата свідомості або її сплутаність;

ознаки інфаркту, інсульту (ускладнене чи втрачене мовлення; паралізована кінцівка, перекошене обличчя, падіння, погіршення зору в одному оці тощо);

інші стани, які загрожують життю та здоров’ю (отруєння, травми тощо).

"Нагадуємо, що викликати екстрену медичну допомогу потрібно тільки в разі крайньої потреби - коли є загроза життю та здоров’ю людини", - додали в міністерстві.

Що робити, якщо за екстрену медичну допомогу вимагають гроші

Якщо з вас вимагають кошти за надану медичну допомогу, потрібно звернутись із письмовою скаргою до Департаменту охорони здоров’я у вашому місті чи регіоні та до НСЗУ:

через контакт-центр за номером 16-77;

листом на поштову адресу: м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19, індекс 04073;

на електронну адресу info@nszu.gov.ua;

через електронну форму (https://service.e-health.gov.ua/gromadyanam/osobistij-prijom/citizen-form) на сайті

Раніше у МОЗ розповіли деталі про реформу МСЕК. Ідея в тому, щоб повернути пацієнта до соціального життя, яке він мав раніше. А самі медико-соціальні експертні комісії мають перестати існувати, бо процес буде автоматизованим.

Крім того, цього року в Україні з'явиться можливість підписати декларацію з сімейним лікарем онлайн. Це один з кроків плану з цифровізації системи охорони здоров'я на поточний рік.

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