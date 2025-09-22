Вывела ли Россия войска из Беларуси после учений "Запад-2025": ответ ГПСУ

Российские войска после завершения учений "Запад-2025" полностью вернулись на территорию России. Вблизи границы с Украиной провокаций зафиксировано не было.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, российские войска, которые принимали участие в совместных учениях "Запад-2025", после завершения активной фазы с 12 по 16 сентября начали формировать колонны для возвращения на территорию России. По состоянию на сейчас военные полностью покинули Беларусь.

Также спикер сообщил, что во время учений и после них не было зафиксировано никакой активности вблизи украинской границы. Он отметил, "что все действия и локации учений происходили в глубине белорусской территории".

"Хотя учения завершились, направление границы с Беларусью для нас остается приоритетным для безопасности на уровне с границей с Россией и линией фронта", - подчеркнул Демченко.

Он добавил, что украинские пограничные группы и подразделения разведки, а также Министерство обороны и Госпогранслужба активно следили за развитием обстановки, чтобы оперативно реагировать на возможные провокации.