Вывела ли Россия войска из Беларуси после учений "Запад-2025": ответ ГПСУ
Российские войска после завершения учений "Запад-2025" полностью вернулись на территорию России. Вблизи границы с Украиной провокаций зафиксировано не было.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.
По его словам, российские войска, которые принимали участие в совместных учениях "Запад-2025", после завершения активной фазы с 12 по 16 сентября начали формировать колонны для возвращения на территорию России. По состоянию на сейчас военные полностью покинули Беларусь.
Также спикер сообщил, что во время учений и после них не было зафиксировано никакой активности вблизи украинской границы. Он отметил, "что все действия и локации учений происходили в глубине белорусской территории".
"Хотя учения завершились, направление границы с Беларусью для нас остается приоритетным для безопасности на уровне с границей с Россией и линией фронта", - подчеркнул Демченко.
Он добавил, что украинские пограничные группы и подразделения разведки, а также Министерство обороны и Госпогранслужба активно следили за развитием обстановки, чтобы оперативно реагировать на возможные провокации.
Российско-белорусские учения "Запад-2025"
Россия и Беларусь проводили совместные военные учения под названием "Запад-2025". Активная фаза учений длилась с 12 по 16 сентября, а основные действия происходили на территории Беларуси, частично - в России.
РФ на учениях отработала возможные провокации против НАТО.
Также известно, что Россия расширила учения на Калининградскую область, которая граничит с Польшей на юге и Литвой на севере и востоке.
На завершающем этапе совместных маневров появился российский правитель Владимир Путин в военной форме. Как указали в ISW, вероятно это "сигнал" для стран НАТО, которым Кремль в последнее время регулярно угрожает.