ua en ru
Пн, 22 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Вывела ли Россия войска из Беларуси после учений "Запад-2025": ответ ГПСУ

Понедельник 22 сентября 2025 12:38
UA EN RU
Вывела ли Россия войска из Беларуси после учений "Запад-2025": ответ ГПСУ Фото: российские учения в Беларуси (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Российские войска после завершения учений "Запад-2025" полностью вернулись на территорию России. Вблизи границы с Украиной провокаций зафиксировано не было.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, российские войска, которые принимали участие в совместных учениях "Запад-2025", после завершения активной фазы с 12 по 16 сентября начали формировать колонны для возвращения на территорию России. По состоянию на сейчас военные полностью покинули Беларусь.

Также спикер сообщил, что во время учений и после них не было зафиксировано никакой активности вблизи украинской границы. Он отметил, "что все действия и локации учений происходили в глубине белорусской территории".

"Хотя учения завершились, направление границы с Беларусью для нас остается приоритетным для безопасности на уровне с границей с Россией и линией фронта", - подчеркнул Демченко.

Он добавил, что украинские пограничные группы и подразделения разведки, а также Министерство обороны и Госпогранслужба активно следили за развитием обстановки, чтобы оперативно реагировать на возможные провокации.

Российско-белорусские учения "Запад-2025"

Россия и Беларусь проводили совместные военные учения под названием "Запад-2025". Активная фаза учений длилась с 12 по 16 сентября, а основные действия происходили на территории Беларуси, частично - в России.

РФ на учениях отработала возможные провокации против НАТО.

Также известно, что Россия расширила учения на Калининградскую область, которая граничит с Польшей на юге и Литвой на севере и востоке.

На завершающем этапе совместных маневров появился российский правитель Владимир Путин в военной форме. Как указали в ISW, вероятно это "сигнал" для стран НАТО, которым Кремль в последнее время регулярно угрожает.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь
Новости
Генассамблея ООН стартует под тенью новых атак РФ: Зеленский требует более сильных санкций
Генассамблея ООН стартует под тенью новых атак РФ: Зеленский требует более сильных санкций
Аналитика
Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"