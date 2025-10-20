Чи вистоїть енергосистема взимку: онлайн-трансляція форуму РБК-Україна

Енергетика України під постійними російськими атаками

Нагадаємо, що через постійні російські на українські енергооб’єкти - на ранок є знеструмлені споживачі в кількох областях.

Зокрема вночі 28 тисяч абонентів Чернігівської області залишилися без світла через атакований енергетичний об'єкт.

Всього минулої ночі агресор уразив в регіоні декілька енергообʼєктів та інфраструктуру - у Корюківському, Ніжинському і Прилуцькому районах. Залишається без світла значна частина споживачів. В області діють погодинні відключення електроенергії в три черги.

Крім того, в усіх регіонах України з 06:00 до 22:00 діють введені обмеження потужності, але для промислових споживачів.

Також зростає споживання електрики по країні через суттєве похолодання.

Українців просять ощадливо споживати електроенергію. Особливо обмежити користування потужними електроприладами та не вмикати кілька таких приладів одночасно до 22:00.

Додамо, що після того, як масштабні атаки РФ не змогли зруйнувати енергосистему, ворог перейшов до тактики "випаленої землі", знищуючи цілі енергорайони. Більше про це - в окремому матеріалі.