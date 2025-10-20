RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Выстоит ли энергосистема зимой: онлайн-трансляция форума РБК-Украина

Фото: РБК-Украина проводит дискуссию о ситуации в энергетике (коллаж РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В понедельник, 20 октября, проходит первый офлайн-форум от РБК-Украина с участием представителей власти, бизнеса, общественных организаций и экспертов. Тема - главные вызовы энергетики и поиски путей ее укрепления во время войны.

РБК-Украина в материале ниже публикует онлайн-трансляцию форума "Энергия, которая держит Украину".

Программа форума:

Панель 1. "Свет есть или нет? Как держится энергосистема под огнем". 

Модератор: Владимир Омельченко (Центр Разумкова). Время: 11:00-12:30.

 

Панель 2: "Энерго(не)зависимые: рынок топлива и цены на АЗС зимой".

Модератор: Сергей Куюн, директор консалтинговой группы А-95.

Публичное интервью с топ-спикером

Модератор: Ростислав Шаправский, главный редактор РБК-Украина

Панель 3. "Газ на зиму. Газ, нефть и тепло: как избежать кризиса зимой?"

Модератор: Юрий Дощатов, специальный корреспондент РБК-Украина

Панель 4. "Инновации в энергетике: сториджи и распределенная генерация".

Модератор: Дмитрий Сидоров, специальный корреспондент РБК-Украина

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныРБК-УкраинаФорум Онлайн-трансляцияЭнергетики