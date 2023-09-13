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Чи вистачить Україні електроенергії на початку осені: прогноз голови "Укренерго"

Україна, Середа 13 вересня 2023 14:09
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Чи вистачить Україні електроенергії на початку осені: прогноз голови "Укренерго" Фото: Електроенергії в Україні буде достатньо у вересні-жовтні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ситуація в енергосистемі України стабілізувалася у зрівнянні з останніми спекотними тижнями серпня, коли "Укренерго" було змушено брати аварійну допомогу з європейських країн.

Про це заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"На вересень і жовтень ми не прогнозуємо якихось проблем з покриттям споживання. Електроенергії зараз вистачає в системі. Звісно, якщо в ці місяці не буде масованих обстрілів", - сказав він.

Водночас ризик масованих обстрілів енергетичних об’єктів залишається високим. Про це свідчать дані ГУР Міноборони та ППО.

"На жаль, ми маємо негативний досвід минулої зими, але це дає нам змогу підготуватися до можливих російських атак. Ми всі - і ППО, і енергетики, і українці - знаємо чого чекати від ворога", - сказав голова "Укренерго".

За його словами, українці перші в світі мають винайти конструкції, які захищають електричне обладнання від ракет та дронів. "Досвід наших фахівців щодо захисту зараз дуже цікавить наших колег в Європі та США", - повідомив Кудрицький.

Складний сезон

Нагадаємо, Росія активно застосовувала масовані атаки на українську енергетику минулого року.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про формування багаторівневого захисту для енергетичних об’єктів. "Зима буде складною, але ми маємо вистояти", - сказав він.

Раніше "Укренерго" повідомило, що не ховатиме свої автотрансформатори під землю, щоб захистити їх від обстрілів, бо це дорого і довго.

Нагадаємо, Національний банк України залишив без змін прогноз дефіциту потужностей в енергосистемі впродовж 2023-2024 років. У ІІІ кварталі очікується незначний дефіцит (3%), який дещо збільшиться у IV кварталі 2023 року та І кварталі 2024 року (до 5%).

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