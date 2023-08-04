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Чи можливий дефіцит електроенергії в Україні: прогноз до початку наступного року

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Україна, П'ятниця 04 серпня 2023 11:58
Чи можливий дефіцит електроенергії в Україні: прогноз до початку наступного року Фото: в Україні очікується дефіцит потужностей (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України залишив без змін свій квітневий прогноз щодо дефіциту потужностей в енергосистемі впродовж 2023-2024 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" НБУ (липень 2023 року).

"У ІІІ кварталі очікується незначний дефіцит (3%), який дещо збільшиться у IV кварталі 2023 року та І кварталі 2024 року (до 5%)", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, на початку року НБУ прогнозував дефіцит електроенергії у першому кварталі на рівні 27%, але по факту він був на рівні 15%, і з другої половини лютого нестачі електроенергії здебільшого не спостерігалося.

У макропрогнозі НБУ за квітень припускався дефіцит близько 3-5% впродовж ІІІ-IV кварталів 2023 року та у І кварталі 2024 року.

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