Чому в Україні не ховають трансформатори від обстрілів під землю: відповідь "Укренерго"

"Укренерго" не ховатеме свої автотрансформатори під землю, щоб захистити їх від обстрілів, бо це дорого і довго.

"Недостатньо сховати тільки трансформатор, треба закрити від нападників й все супутнє обладнання. Це неможливо реалізувати за кілька місяців одночасно на всіх підстанціях. Тому, готуючись до наступної зими, ми використовуємо переважно інші способи захисту", - йдеться в повідомленні.

Великі розміри

Як зазначили в компанії, підземних підстанцій класу напруги 750 кВ, на якому працює частина обладнання "Укренерго", у світі не існує. "Ніхто ніде не закопував під землю трансформатор напругою 750 кВ. Так, справді існують підземні підстанції нижчого класу напруги, але вони одразу планувалися і проектувалися як підземні", - повідомили в "Укренерго".

Високовольтні автотрансформатори 330 та 750 кВ, а на підстанціях в Україні працюють саме такі, мають великі розміри та вагу. Під час роботи вони виділяють багато тепла і можуть нагріватися до 90 градусів вище. Якщо тепло не буде ефективно відводитись - обладнання від перегрівання може вийти з ладу.

Розміри однієї фази трансформатора напругою 750 кВ (а їх для роботи потрібно три) – 12 м в довжину, 7м в ширину і до 12 метрів в висоту. Загальна вага - понад 300 тонн. "Уявляєте, наскільки потужну витяжну вентиляцію потрібно збудувати, щоб надійно охолоджувати «піч» таких розмірів?" - зазначили в "Укренерго".

Технічні проблеми

"Далі більше - допустима відстань для безпечної роботи від заземлених частин до струмопровідних – 3,5 м. Плюс сам земляний шар захисту від ракет - ще метрів 10 додаткового простору у висоту. Тобто мінімальна глибина котловану для такого проекту – близько 25 метрів. Це як 8-поверховий будинок закопати під землю",- йдеться в повідомленні.

За даними "Укренерго", таке будівництво не пройде непоміченим для ворога, який активно користується аеро- та супутниковою розвідкою. "Тим більше, що триватиме таке будівництво не менше ніж півроку, а ймовірніше - цілий рік. При цьому коштуватиме це в кілька разів більше, ніж будівництво відкритої підстанції", - додали в прес-службі.