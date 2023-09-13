Хватит ли Украине электроэнергии в начале осени: прогноз главы "Укрэнерго"

Ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась по сравнению с последними жаркими неделями августа, когда "Укрэнерго" было вынуждено брать аварийную помощь из европейских стран.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании .

"На сентябрь и октябрь мы не прогнозируем каких-либо проблем с покрытием потребления. Электроэнергии сейчас хватает в системе. Конечно, если в эти месяцы не будет массированных обстрелов", - сказал он.

В то же время риск массированных обстрелов энергетических объектов остается высоким. Об этом свидетельствуют данные ГУР Минобороны и ПВО.

"К сожалению, мы имеем негативный опыт прошлой зимой, но это позволяет нам подготовиться к возможным российским атакам. Мы все - и ПВО, и энергетики, и украинцы - знаем чего ждать от врага", - сказал глава "Укрэнерго".

По его словам, украинцы первыми в мире должны изобрести конструкции, защищающие электрическое оборудование от ракет и дронов. "Опыт наших специалистов по защите сейчас очень интересует наших коллег в Европе и США", – сообщил Кудрицкий.

Сложный сезон

Напомним, Россия активно применяла массированные атаки на украинскую энергетику в прошлом году.

Премьер-министр Денис Шмігаль сообщил о формировании многоуровневой защиты для энергетических объектов. "Зима будет сложной, но мы должны выстоять", - сказал он.

Ранее "Укрэнерго" сообщило, что не будет прятать свои автотрансформаторы под землю, чтобы защитить их от обстрелов, потому что это дорого и долго.

Напомним, Национальный банк Украины оставил по-прежнему прогноз дефицита мощностей в энергосистеме на протяжении 2023-2024 годов. В ІІІ квартале ожидается незначительный дефицит (3%), который несколько увеличится в IV квартале 2023 и I квартале 2024 года (до 5%).