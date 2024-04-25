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Рада в цілому проголосувала за законопроект про обчислення страхового стажу

Україна, Четвер 25 квітня 2024 14:01
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Рада в цілому проголосувала за законопроект про обчислення страхового стажу Фото: Рада в цілому проголосувала за законопроект про обчислення страхового стажу 25 квітня
Автор: Наталія Гурковська

25 квітня Рада в цілому проголосувала за законопроект про обчистення страхового стажу №9453 в Україні. "За" виступили 303 депутати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Олексія Гончаренка.

Згідно цього законопроекту, за словами нардепа, розмір пенсії обчислюється пропорційно до страхового стажу, набутого в Україні, для осіб, які працювали як в Україні, так і за її межами. А стаж роботи, набутий в державах колишнього СРСР, зараховується до загального страхового стажу.

"Також визначаються умови пенсійного забезпечення для військових, які набули страховий стаж в РФ. Крім того, буде здійснюватись щорічна ідентифікація пенсіонерів, які тимчасово проживають за кордоном, щоб продовжувати їм виплати пенсій", - додав Гончаренко.

Водночас, як зазначив він, в нормах законопроекту йшлося і про збільшення пенсії працівникам ДБР.

"Але це рішення провалено", - констатував він.

Страховий стаж в Україні

Щоби піти на пенсію, українцям необхідно набрати певний страховий стаж. Але у житті виникають різні обставини, і іноді людина може мати періоди, коли вона не може працювати. Однак для деяких громадян цей період може бути врахований у страховому стажі.

Водночас, якщо за людину не відраховуються щомісячні платежі до Пенсійного фонду, такий стаж не враховується, навіть якщо вона працює. Так, у 2024 році мінімальний стаж для виходу на пенсію у 60 років для чоловіків і жінок становить 31 років, у 63 роки - 21-31 років, в 65 - 21 років. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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