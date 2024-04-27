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Хватит ли Украине бюджета на пенсии и субсидии в этом году: ответ премьера

Киев, Суббота 27 апреля 2024 18:57
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Хватит ли Украине бюджета на пенсии и субсидии в этом году: ответ премьера Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украине в этом году хватит средств в бюджете на социальные выплаты, в том числе пенсии и субсидии благодаря новой помощи от США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в эфире телемарафона.

В новом пакете финансирования от США почти на 61 млрд долларов, как напомнил Шмыгаль, предусмотрено 7,5 млрд долларов прямой бюджетной помощи.

"Это та часть "бюджетного пазла", которой нам не хватало, чтобы закрыть дефицит бюджета до конца этого года. Фактически, мы точно уверены, что в этом году и в следующем году мы профинансируем все социальные платежи, все пенсии, все субсидии. То есть все, что государство должно выполнить, мы будем выполнять своевременно и в полном объеме. Собственно, американская помощь дает нам уверенность в выполнении этих обязательств на 100%", - пояснил премьер.

Помощь Украине от США

В апреле этого года Конгресс США после полугодовой задержки одобрил новое финансирование на помощь Украине в размере почти 61 млрд долларов. Это финансирование, как уже было упомянуто ранее, предполагает прямую бюджетную поддержку в 7,5 млрд долларов, но в формате кредита. Условия кредита будут определены отдельным договором между США и Украиной. Кроме того, этот кредит может быть списан после президентских выборов в США.

Пенсии в Украине

Напомним, с 1 апреля в Украине автоматически перечислили пенсии более 650 тысяч работающих пенсионеров. РБК-Украина рассказывал, когда эти категории пенсионеров получат доплату к пенсии.

Кроме того, на днях парламент одобрил законопроект, позволяющий учитывать заграничный стаж при начислении пенсий.

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