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Пенсії перерахували для 650 тисяч працюючих пенсіонерів: коли очікувати виплат

Україна, Середа 17 квітня 2024 11:41
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Пенсії перерахували для 650 тисяч працюючих пенсіонерів: коли очікувати виплат Фото: Пенсії з 1 квітня перерахували для 650 тисяч пенсіонерів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Автоматичний перерахунок пенсій з урахуванням збільшеного стажу з 1 квітня відбувся для 654 тисяч працюючих пенсіонерів. Доплати за квітень-травень можна буде отримати в червні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Як зазначили в прес-службі, перерахунок здійснюється за стаж, набутий в останні два роки. Розмір збільшення пенсії визначається для кожного пенсіонера індивідуально, залежно від тривалості страхового стажу і заробітної плати (доходу), з якої обчислюється пенсія.

У Мінсоцполітики звертають увагу, що виплата підвищених пенсій відбудеться у червні 2024 року (з урахуванням підвищення за квітень та травень). Це пов'язано з тим, що перерахунок можливий після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату ЄСВ за I квартал. А такі звіти будуть подаватися по травень.

Особисто звертатися для проведення перерахунку нікуди не потрібно: він відбувається автоматично, додали в прес-службі.

Працюючі пенсіонери

Станом на 1 січня 2024 року в Україні було 10,5 млн пенсіонерів. З них 2,7 млн осіб продовжували працювати.

Станом на 1 квітня кількість пенсіонерів скоротилася до 10,2 млн осіб. ПФУ поки ще наводив даних, скільки з них працювали.

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