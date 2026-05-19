Трамп заснував фонд для "жертв системи", але гроші можуть отримати його прибічники

Адміністрація Дональда Трампа запускає масштабну програму виплат на суму 1,8 мільярда доларів. Офіційно гроші призначені для людей, які постраждали від дій федерального уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Міністерство юстиції США після рішення Дональда Трампа оголосило про створення нового механізму компенсацій. Ці 1,776 мільярда доларів нібито підуть тим, хто став жертвою розповсюдження озброєння та правопорушень. Проте експерти бачать у цьому політичний підтекст - більшість отримувачів можуть бути соратниками президента.

Фонд з’явився не просто так. Трамп відмовився від позовів проти Податкової служби, а також закрив дві справи проти федерального уряду. Зараз він сам контролює цей уряд і це виглядає як велика угода, зазначає видання.

Гроші візьмуть із Фонду судових рішень, а це, по суті, не необмежений ресурс. Його створив Конгрес для врегулювання позовів. Міністерство юстиції має право витрачати ці кошти самостійно й дозвіл законодавців не потрібен, що є головним підводним каменем для супротивників фонду.

Колишній чиновник Міністерства юстиції Пол Фіглі розкритикував такий підхід. Він зазначив:

"З юридичної точки зору це не є неправильним. Але проблема в тому, що він (Трамп - ред.) створює нову федеральну програму, і якщо він робить це шляхом коштів із Фонду судових рішень, то це не той спосіб, який Конгрес очікував використовувати Фонд судових рішень. Це жахлива політика".

Хто може претендувати на гроші

Міністерство юстиції уникає конкретики, але у заяві згадують жертв використання зброї. Також йдеться про людей, що постраждали з ідеологічних причин. І хоча партійних обмежень нібито немає, проте є реальність, яка може бути іншою.

Прихильники Трампа давно скаржаться на тиск й вважають себе жертвами системи. Мова йде про учасників штурму Капітолія 6 січня 2021 року. Адвокати понад 430 обвинувачених уже святкують, готуючи заявки на отримання грошей для своїх клієнтів. Гроші дадуть не всім, але коло претендентів широке.

Програма діятиме тривалий час. Фонд працюватиме до 15 грудня 2028 року. Якщо гроші залишаться, їх повернуть до федерального бюджету. Проте за цей час мільярди можуть знайти нових власників з-поміж прибічників Трампа, підсумовується у матеріалі.