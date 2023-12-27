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Чи виробляють в Україні танки: відповідь Мінстратегпрому

Фото: Олександр Камишін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України (facebook.com/synegubov.oleg)
Автор: Юлія Акимова, Сергій Пишкін

Наразі оборонна промисловість України не виробляє танки. Втім, усі потреби по танковій програмі виконуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра стратегічної промисловості Олександра Камишіна під час зустрічі з журналістами.

"Танкова програма - не буду розкривати деталі, ми не виробляємо сьогодні танки, все що потребує від нас Міноборони, Генштаб по танковій програмі, ми робимо", - заявив Камишін. 

Водночас міністр стратегічної промисловості додав, що питання ремонту танків вже не стоїть, оскільки було розв'язане. 

Виробництво зброї в Україні

Як відзначив президент Володимир Зеленський, Україна повинна стати настільки сильною та ефективною, аби Росія знала що на кожен її удар буде відповідь. Для цього необхідно посилити виробництво вітчизняної зброї.

Україна вже виробляє далекобійне озброєння. Наприклад, спеціалістам вдалося розробити нову версію далекобійних ракет "Нептун". Зокрема нещодавно стало відомо про початок серійного виробництва дронів, які є своєрідним аналогом іранських "Шахедів".

Як розповів Камишін, наразі в усьому світі спостерігається дефіцит пороху. Водночас Україна відчуває цей дефіцит найсильніше. Для розв'язання цього питання необхідна повна лібералізація ринку вибухових речовин та порохів

Зокрема міністр стратегічної промисловості розповів й про те, що Україна значно збільшила виробництво боєприпасів. Наприклад, мін у 42 рази, артснарядів майже в 3 рази

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