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В Україні спостерігається дефіцит пороху. В Мінстратегпромі готують рішення

Середа 27 грудня 2023 17:24
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В Україні спостерігається дефіцит пороху. В Мінстратегпромі готують рішення Фото: Олександр Камишін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергій Пишкін

В усьому світі спостерігається дефіцит пороху, проте Україна від цього наразі страждає найбільше. Це питання потребує розв'язання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра стратегічної промисловості Олександра Камишіна.

Як відзначив Камишін, Україна робить усе, аби підсилити оборонні підприємства. Зокрема дає рівні можливості приватним виробникам порівняно з державними, оскільки приватний сегмент розвивається значно швидше.

Дефіцит пороху

"Спрощуємо усе, що можемо спростити - від імпорту комплектуючих до процедури допуску до експлуатації. Наступним важливим рішенням тут має стати повна лібералізація ринку вибухових речовин та порохів", - пише міністр стратегічної промисловості.

На думку міністра, аби вирішити питання з порохом - необхідно дати можливість виробництва приватному бізнесу.

За його словами виробничі спроможності сьогодні перевищують наявне фінансування, що є викликом для держави.

"Виробники вже готові. Контрактування розпочалося. Ми впевнені, що разом впораємось", - додав міністр.

Виробництво зброї в Україні

Як відзначив президент Володимир Зеленський, Україна повинна стати настільки сильною та ефективною, аби Росія знала що на кожен її удар буде відповідь. Для цього необхідно посилити виробництво вітчизняної зброї.

Україна вже виробляє далекобійне озброєння. Наприклад, спеціалістам вдалося розробити нову версію далекобійних ракет "Нептун". Зокрема нещодавно стало відомо про початок серійного виробництва дронів, які є своєрідним аналогом іранських "Шахедів".

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