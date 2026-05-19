Чи випустять з України? Як перевірити тимчасові обмеження на виїзд за кордон онлайн

Прикордонна служба запустила "Особистий кабінет" для швидкої перевірки наявності чи відсутності тимчасових заборон на виїзд з України. Проте дізнатися про обмеження для чоловіків через воєнний стан у цьому сервісі не вдасться.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Державної прикордонної служби України (ДПСУ).
У ДПСУ розповіли, що зробили ще один важливий крок у цифровізації державних послуг - запускають сервіс "Особистий кабінет".
"Відтепер громадяни зможуть самостійно та оперативно дізнаватися, чи є у них тимчасові обмеження на виїзд за кордон", - пояснили українцям.
Наголошується водночас, що новий сервіс на офіційному сайті ДПСУ дозволяє отримувати інформацію у реальному часі тільки про наявність заборон, накладених на підставі:
Тобто сервіс стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою через:
"Усі дані захищені відповідно до закону "Про захист персональних даних", - уточнили у ДПСУ.
Важливо розуміти при цьому, що обмеження через воєнний стан (для чоловіків 18-60 років та осіб, які підпадають під дію норми пункту 214 Правил перетинання держкордону, затверджених постановою КМУ №57 від 21.07.1995):
Українцям повідомили, що найчастіше обмеження на виїзд стосуються батьків, які ухиляються від сплати аліментів.
Уточнюється, що згідно зі статтею 6 ЗУ "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України", виїзд може бути тимчасово обмежено, якщо особа:
"Раніше для отримання такої інформації доводилося подавати письмовий запит до Головного центру обробки спеціальної інформації ДПСУ (поштою або особисто) та чекати відповіді кілька тижнів", - нагадали громадянам.
Тепер же - все стало "максимально зручно та швидко".
При цьому в ДПСУ наголошують: "сервіс не скасовує наявні обмеження, але дає можливість швидко їх виявити та усунути".
"Запуск "Особистого кабінету" - це частина великої цифрової трансформації прикордонної служби. Тепер перевірити свій статус перед поїздкою можна за лічені секунди, не виходячи з дому", - зауважили у прес-службі прикордонників.
Щоб скористатись новим сервісом, необхідно зайти на офіційний сайт ДПСУ та перейти за відповідним посиланням "Електронний кабінет" (дослідна експлуатація).
Після цього потрібно пройти процедуру:
Саме там доступна перевірка інформації в реальному часі.
"Система автоматично перевіряє дані в базах даних ДПСУ", - пояснили громадянам.
Результат перевірки - миттєва поява статусу:
Запущений ДПСУ сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою - смартфона, планшета чи комп'ютера.
Серед основних його переваг згадуються такі:
"Якщо плануєте виїзд за кордон - зайдіть в "Особистий кабінет" заздалегідь. Краще перестрахуватися, ніж отримати відмову вже на кордоні", - підсумували у ДПСУ.
