RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Выпустят ли из Украины? Как проверить временные ограничения на выезд за границу онлайн

15:50 19.05.2026 Вт
4 мин
Новый сервис поможет многим украинцам, но не каждому
aimg Ирина Костенко
Подготовиться к путешествию лучше заранее (фото иллюстративное: Getty Images)

Пограничная служба запустила "Личный кабинет" для быстрой проверки наличия или отсутствия временных запретов на выезд из Украины. Однако узнать об ограничениях для мужчин из-за военного положения в этом сервисе не удастся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Читайте также: Въезд в ЕС по-новому: что изменилось для украинцев на границе с 10 апреля

Главное:

  • Новый сервис: пограничная служба запустила на своем сайте "Личный кабинет", который позволяет самостоятельно узнать о наличии запретов на выезд.
  • Что проверяется: система показывает только временные ограничения, наложенные судом или исполнительной службой за долги, штрафы или алименты.
  • Важное ограничение: запреты на выезд из-за военного положения (в частности для мужчин 18-60 лет) в этом кабинете не отображаются - их проверяют по другим правилам.
  • Как воспользоваться: сервис работает круглосуточно 24/7 с любого устройства, а авторизоваться можно через id.gov.ua, "Дія.Підпис", BankID или КЭП.
  • Результат онлайн: проверка происходит автоматически в реальном времени, система мгновенно выдает статус - "Ограничений нет" или "Есть временное ограничение".

На кого рассчитан "Личный кабинет"

В ГПСУ рассказали, что сделали еще один важный шаг в цифровизации государственных услуг - запускают сервис "Личный кабинет".

"Отныне граждане смогут самостоятельно и оперативно узнавать, есть ли у них временные ограничения на выезд за границу", - объяснили украинцам.

Отмечается в то же время, что новый сервис на официальном сайте ГПСУ позволяет получать информацию в реальном времени только о наличии запретов, наложенных на основании:

  • решений суда;
  • постановлений Государственной исполнительной службы.

То есть сервис касается именно временных ограничений, наложенных судом или исполнительной службой из-за:

  • алиментов;
  • штрафов;
  • других долгов.

"Все данные защищены в соответствии с законом "О защите персональных данных", - уточнили в ГПСУ.

Вход в "Личный кабинет" ГПСУ (скриншот: cabinet.dpsu.gov.ua)

Важно понимать при этом, что ограничения из-за военного положения (для мужчин 18-60 лет и лиц, подпадающих под действие нормы пункта 214 Правил пересечения госграницы, утвержденных постановлением КМУ №57 от 21.07.1995):

  • проверяются по отдельным правилам;
  • в личном кабинете не отображаются.

Для кого сервис - особенно полезен и почему

Украинцам сообщили, что чаще всего ограничения на выезд касаются родителей, которые уклоняются от уплаты алиментов.

Уточняется, что согласно статье 6 ЗУ "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины", выезд может быть временно ограничен, если человек:

  • уклоняется от исполнения решения суда;
  • имеет задолженность по уплате алиментов, подтвержденную постановлением исполнительной службы.

"Раньше для получения такой информации приходилось подавать письменный запрос в Главный центр обработки специальной информации ГПСУ (по почте или лично) и ждать ответа несколько недель", - напомнили гражданам.

Теперь же - все стало "максимально удобно и быстро".

При этом в ГПСУ подчеркивают: "сервис не отменяет имеющиеся ограничения, но дает возможность быстро их выявить и устранить".

"Запуск "Личного кабинета" - это часть большой цифровой трансформации пограничной службы. Теперь проверить свой статус перед поездкой можно за считанные секунды, не выходя из дома", - отметили в пресс-службе пограничников.

Как именно работает новый сервис ГПСУ

Чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо зайти на официальный сайт ГПСУ и перейти по соответствующей ссылке "Электронный кабинет" (опытная эксплуатация).

Переход в "Личный кабинет" на сайте ГПСУ (скриншот: dpsu.gov.ua)

После этого нужно пройти процедуру:

  • регистрации - через электронную подпись id.gov.ua, "Дія.Підпис", BankID или квалифицированную электронную подпись (КЭП);
  • авторизации - входа в личный кабинет на портале ГПСУ.

Именно там доступна проверка информации в реальном времени.

"Система автоматически проверяет данные в базах данных ГПСУ", - объяснили гражданам.

Результат проверки - мгновенное появление статуса:

  • либо "Ограничений нет";
  • либо "Есть временное ограничение".

Преимущества нового онлайн-сервиса

Запущенный ГПСУ сервис работает 24/7 и доступен с любого устройства - смартфона, планшета или компьютера.

Среди основных его преимуществ упоминаются следующие:

  • оперативность - там нет очередей, бумаг и недель ожидания;
  • точность - данные обновляются в реальном времени непосредственно из государственных реестров;
  • удобство - это особенно полезно для людей, которые планируют поездки, работают за границей или имеют там родственников;
  • прозрачность - гражданин сразу видит наличие ограничений и может оперативно решить вопрос о снятии такого ограничения перед поездкой за границу.

"Если планируете выезд за границу - зайдите в "Личный кабинет" заранее. Лучше перестраховаться, чем получить отказ уже на границе", - подытожили в ГПСУ.

Напомним, ранее мы рассказывали, что правительство отменило ограничения на пересечение границы для всех женщин.

Кроме того, мы объясняли, мобилизуют ли мужчин на границе и когда это происходит.

Читайте также, что туристам нужно проверить перед поездкой в 2026 году.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ИнтернетДПСУСудГраница с УкраинойВыезд за границуПограничникиСоветыШтрафыДокументыПутешествия