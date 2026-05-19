Выпустят ли из Украины? Как проверить временные ограничения на выезд за границу онлайн

Пограничная служба запустила "Личный кабинет" для быстрой проверки наличия или отсутствия временных запретов на выезд из Украины. Однако узнать об ограничениях для мужчин из-за военного положения в этом сервисе не удастся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
В ГПСУ рассказали, что сделали еще один важный шаг в цифровизации государственных услуг - запускают сервис "Личный кабинет".
"Отныне граждане смогут самостоятельно и оперативно узнавать, есть ли у них временные ограничения на выезд за границу", - объяснили украинцам.
Отмечается в то же время, что новый сервис на официальном сайте ГПСУ позволяет получать информацию в реальном времени только о наличии запретов, наложенных на основании:
То есть сервис касается именно временных ограничений, наложенных судом или исполнительной службой из-за:
"Все данные защищены в соответствии с законом "О защите персональных данных", - уточнили в ГПСУ.
Важно понимать при этом, что ограничения из-за военного положения (для мужчин 18-60 лет и лиц, подпадающих под действие нормы пункта 214 Правил пересечения госграницы, утвержденных постановлением КМУ №57 от 21.07.1995):
Украинцам сообщили, что чаще всего ограничения на выезд касаются родителей, которые уклоняются от уплаты алиментов.
Уточняется, что согласно статье 6 ЗУ "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины", выезд может быть временно ограничен, если человек:
"Раньше для получения такой информации приходилось подавать письменный запрос в Главный центр обработки специальной информации ГПСУ (по почте или лично) и ждать ответа несколько недель", - напомнили гражданам.
Теперь же - все стало "максимально удобно и быстро".
При этом в ГПСУ подчеркивают: "сервис не отменяет имеющиеся ограничения, но дает возможность быстро их выявить и устранить".
"Запуск "Личного кабинета" - это часть большой цифровой трансформации пограничной службы. Теперь проверить свой статус перед поездкой можно за считанные секунды, не выходя из дома", - отметили в пресс-службе пограничников.
Чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо зайти на официальный сайт ГПСУ и перейти по соответствующей ссылке "Электронный кабинет" (опытная эксплуатация).
После этого нужно пройти процедуру:
Именно там доступна проверка информации в реальном времени.
"Система автоматически проверяет данные в базах данных ГПСУ", - объяснили гражданам.
Результат проверки - мгновенное появление статуса:
Запущенный ГПСУ сервис работает 24/7 и доступен с любого устройства - смартфона, планшета или компьютера.
Среди основных его преимуществ упоминаются следующие:
"Если планируете выезд за границу - зайдите в "Личный кабинет" заранее. Лучше перестраховаться, чем получить отказ уже на границе", - подытожили в ГПСУ.
