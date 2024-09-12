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Чи вимикатимуть завтра світло: що кажуть в "Укренерго"

Україна, Четвер 12 вересня 2024 18:13
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Чи вимикатимуть завтра світло: що кажуть в "Укренерго" Фото: світло в Україні 13 вересня не вимикатимуть (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні у п'ятницю, 13 вересня, відключення електроенергії за графіками не прогнозуються. Водночас українців закликають економити світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, 13 вересня, відключення не прогнозуються", - йдеться в повідомленні.

Водночас в "Укренерго" наголосили, що необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігатиметься.

"Будь ласка, не користуйтесь потужними електроприладами у періоди пікового споживання: 6:00-10:00 та 16:00-22:00", - просять українців енергетики.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, з початку цього року Росія вже здійснила дев'ять масштабних атак на енергетичну інфраструктуру України. Через обстріли, а також екстремальну спеку влітку, в країні періодично діяли як аварійні, так і планові відключення електроенергії.

Однак протягом останнього тижня світло не вимикали. Ситуація в енергосистемі покращилася.

Днями прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що російські війська готуються до нових ударів по енергосистемі України. Очікується, що окупанти знову використають ракети та безпілотники для атак.

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