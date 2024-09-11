Ще один день без відключень: в "Укренерго" не вводять графіки на 12 вересня

В Україні у четвер, 12 вересня, не будуть застосовуватись графіки відключення світла. Це вже шостий день без відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, 12 вересня, застосування заходів обмеження не прогнозується", - сказано в повідомленні від "Укренерго".

Українців закликають раціонально споживати електроенергію та не вмикати одночасно кілька енергоємних приладів, особливо в години пікового навантаження з 18:00 до 22:00.

Крім того, після масованого обстрілу 26 серпня графіки відключень електроенергії в Україні не будуть застосовуватись вже шість днів.