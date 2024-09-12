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Будут ли завтра выключать свет: что говорят в "Укрэнерго"

Украина, Четверг 12 сентября 2024 18:13
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Будут ли завтра выключать свет: что говорят в "Укрэнерго" Фото: свет в Украине 13 сентября не будут выключать (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине в пятницу, 13 сентября, отключения электроэнергии по графику не прогнозируются. В то же время, украинцев призывают экономить свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, 13 сентября, отключения не прогнозируются", - говорится в сообщении.

В то же время в "Укрэнерго" подчеркнули, что необходимость экономного потребления электроэнергии будет сохраняться.

"Пожалуйста, не пользуйтесь мощными электроприборами в период пикового потребления: 6:00-10:00 и 16:00-22:00", - просят украинцев энергетики.

Отключение света в Украине

Напомним, с начала этого года Россия уже совершила девять масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за обстрелов, а также экстремальной жары летом, в стране периодически действовали как аварийные, так и плановые отключения электроэнергии.

Однако в течение последней недели свет не выключали. Ситуация в энергосистеме улучшилась.

На днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что российские войска готовятся к новым ударам по энергосистеме Украины. Ожидается, что оккупанты снова используют ракеты и беспилотники для атак.

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