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Чи вимикатимуть завтра світло: прогноз "Укренерго"

Субота 17 серпня 2024 18:21
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Чи вимикатимуть завтра світло: прогноз "Укренерго" Фото: людина з ноутбуком у темряві через відключення світла (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В Україні завтра, 18 серпня, застосовувати графіки відключення світла не планують. Проте українців просять економити електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

"Завтра, 18 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються. При зміні ситуації - про застосування відключень буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні "Укренерго".

Водночас до українців звернулись з проханням споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби.

"Не вмикайте потужні електроприлади одночасно з 18:00 до 23:00", - зазначили в Укренерго.

Нагадаємо, що за інформацією ДТЕК, графіків відключень світла в Україні може не бути до середини жовтня, але за двох умов.

По-перше, якщо не буде атак РФ по енергетиці, і по-друге, якщо не буде аномальної спеки.

Проте на днях заступниці міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що графіки відключення електроенергії можуть повернути вже наступного тижня через зростання споживання. Причиною стане спекотна погода в Україні.

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