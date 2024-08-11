Графіків відключень світла може не бути до середини жовтня, але є умова, - ДТЕК

В Україні графіків відключення світла може не бути до середини жовтня. Це можливо за умови відсутності атак по РФ енергетиці та аномальної спеки.

Як зазначається, ситуація в енергетиці дещо покращилась, тож зараз графіків відключень немає. Без відключень можна обійтись приблизно до середини жовтня, якщо не буде нових обстрілів енергетики чи аномальної спеки.

Однак з настанням холодів навантаження на систему збільшиться. Люди почнуть користуватися електроопаленням і будуть більше вмикати світло через те, що взимку темнішає раніше. Тоді "Укренерго" буде вимушено знову вводити обмеження споживання і графіки відключень можуть повернутися.

У ДТЕК додали, що ситуація в енергетиці все ще складна, оскільки енергосистема втратила близько 9 ГВт потужностей під час російських атак. Швидко відновити все неможливо, тому графіки можуть бути щонайменше до кінця опалювального сезону.