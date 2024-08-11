Графіків відключень світла може не бути до середини жовтня, але є умова, - ДТЕК
В Україні графіків відключення світла може не бути до середини жовтня. Це можливо за умови відсутності атак по РФ енергетиці та аномальної спеки.
Передає РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Як зазначається, ситуація в енергетиці дещо покращилась, тож зараз графіків відключень немає. Без відключень можна обійтись приблизно до середини жовтня, якщо не буде нових обстрілів енергетики чи аномальної спеки.
Однак з настанням холодів навантаження на систему збільшиться. Люди почнуть користуватися електроопаленням і будуть більше вмикати світло через те, що взимку темнішає раніше. Тоді "Укренерго" буде вимушено знову вводити обмеження споживання і графіки відключень можуть повернутися.
У ДТЕК додали, що ситуація в енергетиці все ще складна, оскільки енергосистема втратила близько 9 ГВт потужностей під час російських атак. Швидко відновити все неможливо, тому графіки можуть бути щонайменше до кінця опалювального сезону.
Нагадаємо, що заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук також повідомляла, що повернення жорстких графіків відключення світла в Україні поки не прогнозуються. За її словами, їх не дуже навіть за умови, якщо буде спекотно так, як у липні.
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