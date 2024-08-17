Будут ли завтра выключать свет: прогноз "Укрэнерго"

В Украине завтра, 18 августа, использовать графики отключения света не планируют. Однако украинцев просят экономить электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

"Не включайте мощные электроприборы одновременно с 18.00 до 23.00", - отметили в Укрэнерго.

В то же время к украинцам обратились с просьбой потреблять электроэнергию бережливо в течение всех суток.

"Завтра, 18 августа, меры ограничения потребления не прогнозируются. При изменении ситуации - о применении отключений будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении "Укрэнерго".

Напомним, что по информации ДТЭК, графиков отключений света в Украине может не быть до середины октября, но при двух условиях.

Во-первых, если не будет атак РФ по энергетике, и во-вторых, если не будет аномальной жары.

Однако на днях заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявила, что графики отключения электроэнергии могут вернуть уже на следующей неделе из-за роста потребления. Причиной станет жаркая погода в Украине.

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