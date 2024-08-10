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Міненерго дало прогноз щодо відключень світла: чи чекати повернення графіків

Україна, Субота 10 серпня 2024 16:06
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Міненерго дало прогноз щодо відключень світла: чи чекати повернення графіків Фото: чи повернуться графіки відключення світла (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Повернення жорстких графіків відключення світла в Україні поки не прогнозуються, навіть, якщо буде спекотно так, як у липні. Але на це можу вплинути потенційні російські обстріли енергетики.

Про це заявила заступник міністра енергетики Світлана Гринчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За словами Гринчук, ситуація в енергосистемі України значно стабілізувалася, зокрема, завдяки завершенню планових ремонтів на атомних електростанціях. Тому, наприклад, цими вихідними відключень світла не прогнозують.

"Плануємо додати в енергосистему додаткові потужності. Навіть, якщо повернеться спека, сподіваємось, таких відключень, як в липні, у нас не буде. Але треба пам'ятати, що ситуація може змінитися будь-якої миті через потенційні атаки ворога на енергосистему", - додала заступниця міністра енергетики.

Відключення світла в Україні

Росіяни цієї весни завдали значних пошкоджень українській енергетиці, зруйнувавши великі ТЕЦ та ТЕС та вивівши з ладу Дніпровську ГЕС. Як наслідок - в Україну повернулися графіки відключення світла.

Сильна спека у липні, яка наклалась на ремонтні роботи на українських АЕС, погіршила ситуацію в енергосистемі, тому "Укренерго" доводилося вводити жорсткі графіки. Електропостачання вимикали по декілька черг відразу, тому відключення були тривалими.

Наприкінці липня з ремонту вивели один з атомних енергоблоків, що покращило ситуацію в енергетиці. І фактично з початку серпня світло в Україні не вимикали, лише цього тижня одного разу "Укренерго" давало вказівку запровадити відключення для промисловості та бізнесу.

Нагадаємо, РБК-Україна з посиланням на експертів з енергетики розповідало, чи будуть відключення світла у холодні місяці.

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