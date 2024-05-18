ua en ru
Сб, 18 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи вимикатимуть сьогодні світло для населення: що кажуть у Міненерго

Україна, Субота 18 травня 2024 10:46
UA EN RU
Чи вимикатимуть сьогодні світло для населення: що кажуть у Міненерго Фото: яка ситуація зі світлом в Україні 18 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Графіки вимкнення світла в Україні для населення у суботу, 18 травня, не будуть запроваджувати. Хоча обмеження промисловості введуть ввечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

"З 19:00 до 24:00 в усіх регіонах плануються обмеження промислових споживачів. При цьому відключення побутових споживачів наразі не передбачається", - йдеться в повідомленні.

До того ж у нічні та ранкові години на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі.

Обстріл РФ по Україні

В ніч на суботу, 18 травня, російські війська атакували Україну, застосувавши дрони-камікадзе. В декількох областях України була оголошена повітряна тривога.

Пізніше в Повітряних силах розповіли, що ППО знищила всі ворожі дрони, яких РФ запустила 13 одиниць.

Щодо наслідків атаки, то вночі у Полтавській та Харківській областях ворожі дрони атакували енергетичні об’єкти. Обійшлося без постраждалих, хоча є пошкодження обладнання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Вимкнення світла
NEWS
Правила змінюються. Гайд по новому закону про мобілізацію в Україні
Правила змінюються. Гайд по новому закону про мобілізацію в Україні
DAILY
Штрафи, повістки, ВЛК. 20 питань до Генштабу та Міноборони щодо мобілізації по-новому
Уляна Безпалько, Юлія Акимова Штрафи, повістки, ВЛК. 20 питань до Генштабу та Міноборони щодо мобілізації по-новому