Будут ли сегодня выключать свет для населения: что говорят в Минэнерго
Графики отключения света в Украине для населения в субботу, 18 мая, не будут вводить. Хотя ограничения промышленности введут вечером.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.
"С 19:00 до 24:00 во всех регионах планируется ограничение промышленных потребителей. При этом отключение бытовых потребителей пока не предусматривается", - говорится в сообщении.
К тому же в ночные и утренние часы по запросу Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из Румынии, Словакии и Польши.
Обстрел РФ по Украине
В ночь на субботу, 18 мая, российские войска атаковали Украину, применив дроны-камикадзе. В нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога.
Позже в Воздушных силах рассказали, что ПВО уничтожила все вражеские дроны, которых РФ запустила 13 единиц.
Что касается последствий атаки, то ночью в Полтавской и Харьковской областях вражеские дроны атаковали энергетические объекты. Обошлось без пострадавших, хотя есть повреждения оборудования.
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