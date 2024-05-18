ua en ru
Сб, 18 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Будут ли сегодня выключать свет для населения: что говорят в Минэнерго

Украина, Суббота 18 мая 2024 10:46
UA EN RU
Будут ли сегодня выключать свет для населения: что говорят в Минэнерго Фото: какая ситуация со светом в Украине 18 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Графики отключения света в Украине для населения в субботу, 18 мая, не будут вводить. Хотя ограничения промышленности введут вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

"С 19:00 до 24:00 во всех регионах планируется ограничение промышленных потребителей. При этом отключение бытовых потребителей пока не предусматривается", - говорится в сообщении.

К тому же в ночные и утренние часы по запросу Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из Румынии, Словакии и Польши.

Обстрел РФ по Украине

В ночь на субботу, 18 мая, российские войска атаковали Украину, применив дроны-камикадзе. В нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Позже в Воздушных силах рассказали, что ПВО уничтожила все вражеские дроны, которых РФ запустила 13 единиц.

Что касается последствий атаки, то ночью в Полтавской и Харьковской областях вражеские дроны атаковали энергетические объекты. Обошлось без пострадавших, хотя есть повреждения оборудования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Отключение света
NEWS
Правила меняются. Гайд по новому закону о мобилизации в Украине
Правила меняются. Гайд по новому закону о мобилизации в Украине
DAILY
Штрафы, повестки, ВЛК. 20 вопросов к Генштабу и Минобороны о мобилизации по-новому
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова Штрафы, повестки, ВЛК. 20 вопросов к Генштабу и Минобороны о мобилизации по-новому