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Сили оборони знову знищили усі "Шахеди", які росіяни вночі запустили по Україні

Субота 18 травня 2024 07:22
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Сили оборони знову знищили усі "Шахеди", які росіяни вночі запустили по Україні Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Силами і засобами протиповітряної оборони були знищені усі ударні безпілотники, які російські загарбники у ніч проти 18 травня запускали по Україні для атаки. Минулої доби українські захисники також ліквідували усі "Шахеди".

Про це передає РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколу Олещука.

Зазначається, що загалом у ніч проти 18 травня ворог атакував територію України 13 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", які запускав із районів Приморсько-Ахтарська та Курська.

За словами генерала, в результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України було збито усі 13 "Шахедів".

Він уточнив, що бойова робота із відбиття повітряної атаки тривала на території 5 областей, а саме:

  • у Харківській,
  • Полтавської,
  • Вінницькій,
  • Миколаївській,
  • Дніпропетровській.

Сили оборони знову знищили усі &quot;Шахеди&quot;, які росіяни вночі запустили по Україні

Атаки "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що після опівночі 18 травня в декількох областях України була оголошена повітряна тривога через фіксацію руху ворожих ударних безпілотників. Вона тривала аж до 04:35.

В командуванні Повітряних сил розповіли, що дрони-камікадзе противника маневрували над різними регіонами, був помічений запуск ще однієї групи "Шахедів".

Нагадаємо, що вчора, під час минулої нічної повітряної атаки із застосуванням "Шахедів" 17 травня, силами і засобами ППО ЗСУ були збиті усі 20 ворожі ударні безпілотники. Робота із відбиття тієї атаки, які і цієї, тривала на території 5 областей.

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