Чи використовують ШІ у ЗСУ: відповідь Головнокомандувача

За словами Сирського, в Генеральному штабі і в інших штабах створені структури, які займаються застосуванням штучного інтелекту у воєнній сфері.

“Навіть звичайні зенітні установки - кулеметні чи гарматні - мають сучасні системи прицілювання, захоплення, автоматичного супроводження, класифікації та ідентифікації цілі, що дозволяє підвищити їхню ефективність в рази”, - сказав Сирський.

Але, за словами головнокомандувача ЗСУ, треба враховувати, що ШІ може помилятись, адже зараз тільки початок його розвитку і використання.