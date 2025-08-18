Используют ли ИИ в ВСУ: ответ Главнокомандующего

По словам Сырского, в Генеральном штабе и в других штабах созданы структуры, которые занимаются применением искусственного интеллекта в военной сфере.

"Даже обычные зенитные установки - пулеметные или пушечные - имеют современные системы прицеливания, захвата, автоматического сопровождения, классификации и идентификации цели, что позволяет повысить их эффективность в разы", - сказал Сырский.

Но, по словам главнокомандующего ВСУ, нужно учитывать, что ИИ может ошибаться, ведь сейчас только начало его развития и использования.