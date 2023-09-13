Чи використовуватиме Україна звільнені "вишки Бойка" у військових цілях: думка експерта

Як відзначив Селезньов, ймовірно, ГУР повідомило про контроль над "вишками Бойка" вже тоді, коли стало зрозуміло, що росіян не зможуть туди повернутись.

"Що для цього було зроблено? Чи замінували ми ці вишки, чи зробили щось, що унеможливило присутність на них ворожої армії? Невідомо. У будь-якому випадку це приклад ефективної операції, яку провели за відсутності переваги у повітрі", - зауважив Селезньов.

Водночас малоймовірно, що Україна використовуватиме конструкцію у військових цілях. Наприклад, радіотехнічна розвідка здійснюється завдяки можливостям Заходу. За словами експерта, якщо зараз глянути на карту сервісу Flightrada, можна побачити два літаки-розвідники, які кружляють над Чорним морем та спостерігають за ворогом на території Криму, а також в морській акваторії.

Повернення контролю над "вишками Бойка"

11 вересня, ГУР повідомило про повернення контролю над нафтовидобувними платформами біля берегів Криму у Чорному морі, які Росія захопила ще у 2015 році. Терористи застосовували конструкцію з початку повномасштабного вторгнення у військових цілях.

Більш детально про те, як українські військові змогли провести таку спецоперацію, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.