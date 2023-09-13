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Будет ли Украина использовать освобожденные "вышки Бойко" в военных целях: мнение эксперта

Среда 13 сентября 2023 11:30
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Будет ли Украина использовать освобожденные "вышки Бойко" в военных целях: мнение эксперта Фото: вышки Бойко (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

Маловероятно, что Украина будет использовать освобожденные "вышки Бойко" в военных целях. Например, для радиотехнической разведки используются возможности западных партнеров.

Об этом рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в материале РБК-Украина "ВСУ достигают успехов. Далеко ли Украине до переломного момента на фронте".

Как отметил Селезнев, вероятно, ГУР сообщило о контроле над "вышками Бойко" уже тогда, когда стало понятно, что россияне не смогут туда вернуться.

"Что для этого было сделано? Заминировали ли мы эти вышки, или сделали что-то, что сделало невозможным присутствие на них вражеской армии? Неизвестно. В любом случае это пример эффективной операции, которую провели при отсутствии преимущества в воздухе", - отметил Селезнев.

В то же время маловероятно, что Украина будет использовать конструкцию в военных целях. Например, радиотехническая разведка осуществляется благодаря возможностям Запада. По словам эксперта, если сейчас взглянуть на карту сервиса Flightrada, можно увидеть два самолета-разведчика, которые кружат над Черным морем и наблюдают за врагом на территории Крыма, а также в морской акватории.

Возвращение контроля над "вышками Бойко"

11 сентября, ГУР сообщило о возвращении контроля над нефтедобывающими платформами у берегов Крыма в Черном море, которые Россия захватила еще в 2015 году. Террористы применяли конструкцию с начала полномасштабного вторжения в военных целях.

Более подробно о том, как украинские военные смогли провести такую спецоперацию, можете узнать в материале РБК-Украина.

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