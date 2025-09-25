Чи виграють Довбик або Зінченко Лігу Європи: суперкомп'ютер назвав єдиний клуб, який може цьому завадити

24 вересня стартував основний раунд другого за престижністю континентального клубного турніру – Ліги Європи, де Україну представлять два легіонери: Артем Довбик та Олександр Зінченко.
Про те як зіграли вітчизняні футболісти на старті та які в них шанси перемогти в турнірі – розповідає РБК-Україна.
Обидва наші легіонери вийшли в стартових складах своїх клубів в перших матчах основного раунду.
Для Довбика це було перше в сезоні потрапляння до стартового складу "Роми". У гостьовому матчі проти французької "Ніцци" наш форвард зіграв 69 хвилин і не відзначився результативними діями. "Рома" перемогла 2:1 завдяки голам захисників Евана Ндіка та Джанлуки Манчіні.
Олександр Зінченко провів весь матч на лівому фланзі захисту "Ноттінгем Форест". Англійський клуб, що грав на виїзді проти чинного фіналіста Ліги конференцій – іспанського "Бетіса", пропустив першим. Потім вийшов уперед завдяки дублю нападника Ігора Жезуса, але пропустив наприкінці гри – 2:2.
Загалом 24 вересня відбулося 9 з 18-ти матчів стартового туру.
Ліга Європи, 1-й тур, матчі 24 вересня:
"Рома" та "Ноттінгем Форест" перебувають серед фаворитів поточного розіграшу ЛЄ. У списку потенційних переможців за версією суперкомп'ютера Opta, італійці посідають друге місце, англійський клуб – третє.
Вище за них оцінюються шанси лише ще одного представника АПЛ – "Астон Вілли". Команда Унаї Емері стартує в турнірі сьогодні, 25 вересня, домашньою грою проти італійської "Болоньї".
Фаворити ЛЄ-2025/26 за версією суперкомп'ютера Opta, топ-10:
Друга половина матчів стартового туру пройде у четвер, 25 вересня.
Особливу увагу серед поєдинків дня привертає протистояння у Бірмінгемі, де "Астон Вілла" прийме "Болонью". Також цікавими обіцяють бути матчі "Зальцбурга" з "Порту" та "Штутгарта" із "Сельтою".
Розклад матчів Ліги Європи на 25 вересня:
19:45
22:00
В Україні офіційним транслятором турніру залишається онлайн-платформа MEGOGO, яка володіє правами на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій щонайменше до 2027 року.
Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S.
