Чи виграють Довбик або Зінченко Лігу Європи: суперкомп'ютер назвав єдиний клуб, який може цьому завадити

Фото: Артем Довбик у грі "Роми" проти "Ніцци" (x.com/officialasroma)
Автор: Андрій Костенко

24 вересня стартував основний раунд другого за престижністю континентального клубного турніру – Ліги Європи, де Україну представлять два легіонери: Артем Довбик та Олександр Зінченко.

Про те як зіграли вітчизняні футболісти на старті та які в них шанси перемогти в турнірі – розповідає РБК-Україна.

Українці на старті ЛЄ

Обидва наші легіонери вийшли в стартових складах своїх клубів в перших матчах основного раунду.

Для Довбика це було перше в сезоні потрапляння до стартового складу "Роми". У гостьовому матчі проти французької "Ніцци" наш форвард зіграв 69 хвилин і не відзначився результативними діями. "Рома" перемогла 2:1 завдяки голам захисників Евана Ндіка та Джанлуки Манчіні.

Олександр Зінченко провів весь матч на лівому фланзі захисту "Ноттінгем Форест". Англійський клуб, що грав на виїзді проти чинного фіналіста Ліги конференцій – іспанського "Бетіса", пропустив першим. Потім вийшов уперед завдяки дублю нападника Ігора Жезуса, але пропустив наприкінці гри – 2:2.

Загалом 24 вересня відбулося 9 з 18-ти матчів стартового туру.

Ліга Європи, 1-й тур, матчі 24 вересня:

  • "Ніцца" (Франція) – "Рома" (Італія) – 1:2
  • "Бетіс" (Іспанія) – "Ноттінгем Форест" (Англія) – 2:2
  • "Мідтьюлланн" (Данія) – "Штурм" (Австрія) – 2:0
  • ПАОК (Греція) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль) – 0:0
  • "Брага" (Португалія) – "Фейєнорд" (Нідерланди) – 1:0
  • "Динамо" Загреб (Хорватія) – "Фенербахче" (Туреччина) – 3:1
  • "Мальме" (Швеція) – "Лудогорець" (Болгарія) – 1:2
  • "Фрайбург" (Німеччина) – "Базель" (Швейцарія) – 2:1
  • "Црвена Звезда" (Сербія) – "Селтік" (Шотландія) – 1:1

Хто фаворити турніру

"Рома" та "Ноттінгем Форест" перебувають серед фаворитів поточного розіграшу ЛЄ. У списку потенційних переможців за версією суперкомп'ютера Opta, італійці посідають друге місце, англійський клуб – третє.

Вище за них оцінюються шанси лише ще одного представника АПЛ – "Астон Вілли". Команда Унаї Емері стартує в турнірі сьогодні, 25 вересня, домашньою грою проти італійської "Болоньї".

Фаворити ЛЄ-2025/26 за версією суперкомп'ютера Opta, топ-10:

  1. "Астон Вілла" (Англія) – 23,3%
  2. "Рома" (Італія) – 13%
  3. "Ноттінгем Форест" (Англія) – 10,2%
  4. "Лілль" (Франція) – 8,1%
  5. "Ліон" (Франція) – 6,7%
  6. "Болонья" (Італія) – 5,7%
  7. "Порту" (Португалія) – 5,3%
  8. "Фейєнорд" (Нідерланди) – 5,1%
  9. "Штутгарт" (Німеччина) – 3,2%
  10. "Бетіс" (Іспанія) – 3,1%

Продовження 1-го туру

Друга половина матчів стартового туру пройде у четвер, 25 вересня.

Особливу увагу серед поєдинків дня привертає протистояння у Бірмінгемі, де "Астон Вілла" прийме "Болонью". Також цікавими обіцяють бути матчі "Зальцбурга" з "Порту" та "Штутгарта" із "Сельтою".

Розклад матчів Ліги Європи на 25 вересня:

19:45

  • "Гоу Ехед Іглс" (Нідерланди) – ФКСБ (Румунія)
  • "Лілль" (Франція) – "Бранн" (Норвегія)

22:00

  • "Астон Вілла" (Англія) – "Болонья" (Італія)
  • "Зальцбург" (Австрія) – "Порту" (Португалія)
  • "Рейнджерс" (Шотландія) – "Генк" (Бельгія)
  • "Утрехт" (Нідерланди) – "Ліон" (Франція)
  • "Ференцварош" (Угорщина) – "Вікторія" (Чехія)
  • "Штутгарт" (Німеччина) – "Сельта" (Іспанія)
  • "Янг Бойз" (Швейцарія) – "Панатінаїкос" (Греція)

Де дивитися ЛЄ

В Україні офіційним транслятором турніру залишається онлайн-платформа MEGOGO, яка володіє правами на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій щонайменше до 2027 року.

Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S.

ФутболЛіга ЄвропиАртем ДовбикОлександр Зінченко