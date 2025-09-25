Чи виграють Довбик або Зінченко Лігу Європи: суперкомп'ютер назвав єдиний клуб, який може цьому завадити

Українці на старті ЛЄ

Обидва наші легіонери вийшли в стартових складах своїх клубів в перших матчах основного раунду.

Для Довбика це було перше в сезоні потрапляння до стартового складу "Роми". У гостьовому матчі проти французької "Ніцци" наш форвард зіграв 69 хвилин і не відзначився результативними діями. "Рома" перемогла 2:1 завдяки голам захисників Евана Ндіка та Джанлуки Манчіні.

Олександр Зінченко провів весь матч на лівому фланзі захисту "Ноттінгем Форест". Англійський клуб, що грав на виїзді проти чинного фіналіста Ліги конференцій – іспанського "Бетіса", пропустив першим. Потім вийшов уперед завдяки дублю нападника Ігора Жезуса, але пропустив наприкінці гри – 2:2.

Загалом 24 вересня відбулося 9 з 18-ти матчів стартового туру.

Ліга Європи, 1-й тур, матчі 24 вересня:

"Ніцца" (Франція) – "Рома" (Італія) – 1:2

"Бетіс" (Іспанія) – "Ноттінгем Форест" (Англія) – 2:2

"Мідтьюлланн" (Данія) – "Штурм" (Австрія) – 2:0

ПАОК (Греція) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль) – 0:0

"Брага" (Португалія) – "Фейєнорд" (Нідерланди) – 1:0

"Динамо" Загреб (Хорватія) – "Фенербахче" (Туреччина) – 3:1

"Мальме" (Швеція) – "Лудогорець" (Болгарія) – 1:2

"Фрайбург" (Німеччина) – "Базель" (Швейцарія) – 2:1

"Црвена Звезда" (Сербія) – "Селтік" (Шотландія) – 1:1

Хто фаворити турніру

"Рома" та "Ноттінгем Форест" перебувають серед фаворитів поточного розіграшу ЛЄ. У списку потенційних переможців за версією суперкомп'ютера Opta, італійці посідають друге місце, англійський клуб – третє.

Вище за них оцінюються шанси лише ще одного представника АПЛ – "Астон Вілли". Команда Унаї Емері стартує в турнірі сьогодні, 25 вересня, домашньою грою проти італійської "Болоньї".

Фаворити ЛЄ-2025/26 за версією суперкомп'ютера Opta, топ-10:

"Астон Вілла" (Англія) – 23,3% "Рома" (Італія) – 13% "Ноттінгем Форест" (Англія) – 10,2% "Лілль" (Франція) – 8,1% "Ліон" (Франція) – 6,7% "Болонья" (Італія) – 5,7% "Порту" (Португалія) – 5,3% "Фейєнорд" (Нідерланди) – 5,1% "Штутгарт" (Німеччина) – 3,2% "Бетіс" (Іспанія) – 3,1%

Продовження 1-го туру

Друга половина матчів стартового туру пройде у четвер, 25 вересня.

Особливу увагу серед поєдинків дня привертає протистояння у Бірмінгемі, де "Астон Вілла" прийме "Болонью". Також цікавими обіцяють бути матчі "Зальцбурга" з "Порту" та "Штутгарта" із "Сельтою".

Розклад матчів Ліги Європи на 25 вересня:

19:45

"Гоу Ехед Іглс" (Нідерланди) – ФКСБ (Румунія)

"Лілль" (Франція) – "Бранн" (Норвегія)

22:00

"Астон Вілла" (Англія) – "Болонья" (Італія)

"Зальцбург" (Австрія) – "Порту" (Португалія)

"Рейнджерс" (Шотландія) – "Генк" (Бельгія)

"Утрехт" (Нідерланди) – "Ліон" (Франція)

"Ференцварош" (Угорщина) – "Вікторія" (Чехія)

"Штутгарт" (Німеччина) – "Сельта" (Іспанія)

"Янг Бойз" (Швейцарія) – "Панатінаїкос" (Греція)

Де дивитися ЛЄ

В Україні офіційним транслятором турніру залишається онлайн-платформа MEGOGO, яка володіє правами на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій щонайменше до 2027 року.

Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S.