Выиграют ли Довбик или Зинченко Лигу Европы: суперкомпьютер назвал единственный клуб, который может этому помешать

24 сентября стартовал основной раунд второго по престижности континентального клубного турнира - Лиги Европы, где Украину представят два легионера: Артем Довбик и Александр Зинченко.
О том как сыграли отечественные футболисты на старте и какие у них шансы победить в турнире - рассказывает РБК-Украина.
Оба наших легионера вышли в стартовых составах своих клубов в первых матчах основного раунда.
Для Довбика это было первое в сезоне попадание в стартовый состав "Ромы". В гостевом матче против французской "Ниццы" наш форвард сыграл 69 минут и не отметился результативными действиями. "Рома" победила 2:1 благодаря голам защитников Эвана Ндика и Джанлуки Манчини.
Александр Зинченко провел весь матч на левом фланге защиты "Ноттингем Форест". Английский клуб, игравший на выезде против действующего финалиста Лиги конференций - испанского "Бетиса", пропустил первым. Затем вышел вперед благодаря дублю нападающего Игора Жезуса, но пропустил в конце игры - 2:2.
Всего 24 сентября состоялось 9 из 18-ти матчей стартового тура.
Лига Европы, 1-й тур, матчи 24 сентября:
"Рома" и "Ноттингем Форест" находятся среди фаворитов текущего розыгрыша ЛЕ. В списке потенциальных победителей по версии суперкомпьютера Opta, итальянцы занимают второе место, английский клуб - третье.
Выше них оцениваются шансы лишь еще одного представителя АПЛ - "Астон Виллы". Команда Унаи Эмери стартует в турнире сегодня, 25 сентября, домашней игрой против итальянской "Болоньи".
Фавориты ЛЕ-2025/26 по версии суперкомпьютера Opta, топ-10:
Вторая половина матчей стартового тура пройдет в четверг, 25 сентября.
Особое внимание среди поединков дня привлекает противостояние в Бирмингеме, где "Астон Вилла" примет "Болонью". Также интересными обещают быть матчи "Зальцбурга" с "Порту" и "Штутгарта" с "Сельтой".
Расписание матчей Лиги Европы на 25 сентября:
19:45
22:00
В Украине официальным транслятором турнира остается онлайн-платформа MEGOGO, которая владеет правами на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций как минимум до 2027 года.
Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S.
