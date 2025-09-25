RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Выиграют ли Довбик или Зинченко Лигу Европы: суперкомпьютер назвал единственный клуб, который может этому помешать

Фото: Артем Довбик в игре "Ромы" против "Ниццы" (x.com/officialasroma)
Автор: Андрей Костенко

24 сентября стартовал основной раунд второго по престижности континентального клубного турнира - Лиги Европы, где Украину представят два легионера: Артем Довбик и Александр Зинченко.

О том как сыграли отечественные футболисты на старте и какие у них шансы победить в турнире - рассказывает РБК-Украина.

Украинцы на старте ЛЕ

Оба наших легионера вышли в стартовых составах своих клубов в первых матчах основного раунда.

Для Довбика это было первое в сезоне попадание в стартовый состав "Ромы". В гостевом матче против французской "Ниццы" наш форвард сыграл 69 минут и не отметился результативными действиями. "Рома" победила 2:1 благодаря голам защитников Эвана Ндика и Джанлуки Манчини.

Александр Зинченко провел весь матч на левом фланге защиты "Ноттингем Форест". Английский клуб, игравший на выезде против действующего финалиста Лиги конференций - испанского "Бетиса", пропустил первым. Затем вышел вперед благодаря дублю нападающего Игора Жезуса, но пропустил в конце игры - 2:2.

Всего 24 сентября состоялось 9 из 18-ти матчей стартового тура.

Лига Европы, 1-й тур, матчи 24 сентября:

  • "Ницца" (Франция) - "Рома" (Италия) - 1:2
  • "Бетис" (Испания) - "Ноттингем Форест" (Англия) - 2:2
  • "Мидтьюлланн" (Дания) - "Штурм" (Австрия) - 2:0
  • ПАОК (Греция) - "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - 0:0
  • "Брага" (Португалия) - "Фейенорд" (Нидерланды) - 1:0
  • "Динамо" Загреб (Хорватия) - "Фенербахче" (Турция) - 3:1
  • "Мальме" (Швеция) - "Лудогорец" (Болгария) - 1:2
  • "Фрайбург" (Германия) - "Базель" (Швейцария) - 2:1
  • "Црвена Звезда" (Сербия) - "Селтик" (Шотландия) - 1:1

Кто фавориты турнира

"Рома" и "Ноттингем Форест" находятся среди фаворитов текущего розыгрыша ЛЕ. В списке потенциальных победителей по версии суперкомпьютера Opta, итальянцы занимают второе место, английский клуб - третье.

Выше них оцениваются шансы лишь еще одного представителя АПЛ - "Астон Виллы". Команда Унаи Эмери стартует в турнире сегодня, 25 сентября, домашней игрой против итальянской "Болоньи".

Фавориты ЛЕ-2025/26 по версии суперкомпьютера Opta, топ-10:

  1. "Астон Вилла" (Англия) - 23,3%
  2. "Рома" (Италия) - 13%
  3. "Ноттингем Форест" (Англия) - 10,2%
  4. "Лилль" (Франция) - 8,1%
  5. "Лион" (Франция) - 6,7%
  6. "Болонья" (Италия) - 5,7%
  7. "Порту" (Португалия) - 5,3%
  8. "Фейенорд" (Нидерланды) - 5,1%
  9. "Штутгарт" (Германия) - 3,2%
  10. "Бетис" (Испания) - 3,1%

Продолжение 1-го тура

Вторая половина матчей стартового тура пройдет в четверг, 25 сентября.

Особое внимание среди поединков дня привлекает противостояние в Бирмингеме, где "Астон Вилла" примет "Болонью". Также интересными обещают быть матчи "Зальцбурга" с "Порту" и "Штутгарта" с "Сельтой".

Расписание матчей Лиги Европы на 25 сентября:

19:45

  • "Хоу Эхед Иглс" (Нидерланды) - ФКСБ (Румыния)
  • "Лилль" (Франция) - "Бранн" (Норвегия)

22:00

  • "Астон Вилла" (Англия) - "Болонья" (Италия)
  • "Зальцбург" (Австрия) - "Порту" (Португалия)
  • "Рейнджерс" (Шотландия) - "Генк" (Бельгия)
  • "Утрехт" (Нидерланды) - "Лион" (Франция)
  • "Ференцварош" (Венгрия) - "Виктория" (Чехия)
  • "Штутгарт" (Германия) - "Сельта" (Испания)
  • "Янг Бойз" (Швейцария) - "Панатинаикос" (Греция)

Где смотреть ЛЕ

В Украине официальным транслятором турнира остается онлайн-платформа MEGOGO, которая владеет правами на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций как минимум до 2027 года.

Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S.

