Чи видворятимуть чоловіків мобілізаційного віку з ЄС до України: що кажуть в Брюсселі

"Це неможливо згідно з Директивою про тимчасовий захист (документ, що регулює статус українських біженців на території ЄС, - ред.)", - повідомила єврокомісарка.

На уточнююче запитання, чи ЄС допоміг би Україні повернути її чоловіків призовного віку з-за кордону, Йоганссон зазначила, що нікого не видворятимуть із території Євросоюзу примусово.

"Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС", - сказала Йоганссон.

Українські чоловіки в ЄС

За оцінкою ООН, станом на 19 серпня 2024 року кількість мігрантів з України у світі досягла 6,739 млн осіб. З них 6,168 млн біженців зафіксовано в Європі та 0,571 млн біженців за межами Європи.

За даними опитування агентства ООН, більшість становлять жінки (78%), середній вік респондентів складав 46 років.

https://me.gov.ua/

Питання про видворення українських чоловіків мобілізаційного віку ставилося як представниками української влади, так і європейськими урядовцями.

На початку вересня посол України в Чехії Василь Зварич заявив, що Чехія не повертатиме примусово в Україну чоловіків мобілізаційного віку.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна не підтримує українських чоловіків, які намагаються сховатися від мобілізації в Україні, сидячи за кордоном.