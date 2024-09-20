UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи видворятимуть чоловіків мобілізаційного віку з ЄС до України: що кажуть в Брюсселі

Фото: Чоловіків мобілізаційного віку з ЄС до України не видворятимуть (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У Європейському Союзі неможливе застосування диференційованого підходу до українських біженців, що базувався би на їхній статі, віці чи військовозобов’язаності.

Про це заявила єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Це неможливо згідно з Директивою про тимчасовий захист (документ, що регулює статус українських біженців на території ЄС, - ред.)", - повідомила єврокомісарка.

На уточнююче запитання, чи ЄС допоміг би Україні повернути її чоловіків призовного віку з-за кордону, Йоганссон зазначила, що нікого не видворятимуть із території Євросоюзу примусово.

"Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС", - сказала Йоганссон.

Українські чоловіки в ЄС

За оцінкою ООН, станом на 19 серпня 2024 року кількість мігрантів з України у світі досягла 6,739 млн осіб. З них 6,168 млн біженців зафіксовано в Європі та 0,571 млн біженців за межами Європи.

За даними опитування агентства ООН, більшість становлять жінки (78%), середній вік респондентів складав 46 років.

https://me.gov.ua/

Питання про видворення українських чоловіків мобілізаційного віку ставилося як представниками української влади, так і європейськими урядовцями.

На початку вересня посол України в Чехії Василь Зварич заявив, що Чехія не повертатиме примусово в Україну чоловіків мобілізаційного віку.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна не підтримує українських чоловіків, які намагаються сховатися від мобілізації в Україні, сидячи за кордоном.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниМобілізація в Україні